Tff 2. Lig: Utaş Uşakspor: 1 - Eyüpspor: 1
55 dakika önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta maçında UTAŞ Uşakspor evinde Eyüpspor ile karşılaştı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta maçında UTAŞ Uşakspor evinde Eyüpspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Stat: 1 Eylül
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş xx, Ali Etlikci xx, Ahmet Ulu xx
UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın xx, Hikmet Balioğlu x, Şemsettin Ender Kılıç x, Caner Solmaz x, Ahmet Aktaş x, Muhammed Rıdvan Özdemir x, Kerem Çağatay x (Oğuzhan Kayar dk. 73 x), Murat Gürbüzerol x (Nuri Melih Mursal dk. 89 ?), Emrah Uzun x (Nurettin Çağlar dk. 77 x), Tayfun Pektürk x, Tayfur Emre Yılmaz xx
Eyüpspor: Evren Özyiğit xx, Murat Akçay x (Mehmet Kodeş dk. 59 x), Atakan Arslan x (Ahmet Devret dk. 80 ?), İsmail Ayaz xx (Berkan Turan dk. 87 ?), Doğan Ateş x, Kubilay Akyüz x, Hakan Yavuz x, Muhammet Yeşil x, Yüksel Kayaalp x, Hasan Güleryüz x, Yunus Emre Gedik x
Goller: Tayfur Emre Yılmaz (dk. 53) (UTAŞ Uşakspor) İsmail Ayaz (dk. 69) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Şemsettin Ender Kılıç, Tayfur Emre Yılmaz, Tayfun Pektürk (UTAŞ Uşakspor), Hasan Güleryüz (Eyüpspor) - UŞAK
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 07:06 Kaynak: İHA
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