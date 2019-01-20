Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: Utaş Uşakspor: 2 - Hacettepespor: 2

Tff 2. Lig: Utaş Uşakspor: 2 - Hacettepespor: 2

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında UTAŞ Uşakspor evinde Hacettepespor ile karşılaştı.

Tff 2. Lig: Utaş Uşakspor: 2 - Hacettepespor: 2, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında UTAŞ Uşakspor evinde Hacettepespor ile karşılaştı. Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Stat: Bir Eylül

Hakemler: İlker Yasin Avcı x, Barış Çardaklı x, Barkın Güdü x

UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın x, Fatih Aydın x (Tayfur Emre Yılmaz dk.76 x), Hikmet Balioğlu xx, Nuri Melih Mursal xx, Ahmet Aktaş x, Nurettin Çağlar x, Kerem Çağatay x, Oğuzhan Kayar xx, Murat Gürbüzerol x, Tayfun Pektürk x (Caner Solmaz dk. 74 x), Emrah Uzun xx (Melih İnan dk. 85 ?)

Hacettepespor: Burak Çapkınoğlu x, Hüseyin Eren Bektaş x, Metehan Mert xx, Ali Eren Karadağ x, Rahmi Can Karadaş x, Berat Aydoğdu xx, Muhammed Ali Barutcu x (Furkan Temir dk. 63 x), Mustafa Hüseyin Seyhan x (Furkan Ünsal dk.46 x), Serdarcan Eralp x, İlker Karakaş xx (Tuğrul Başkan dk. 77 x), Yağız Suat Bolat x

Goller: Hikmet Balioğlu (dk. 25) Emrah Uzun (dk. 69) (UTAŞ Uşakspor) Metehan Mert (dk. 63) İlker Karakaş (dk. 72) (Hacettepespor)

Sarı kartlar: Emrah Uzun, Ahmet Aktaş, Fatih Aydın, Hikmet Balioğlu, Kerem Çağatay, Oğuzhan Kayar, Nurettin Çağlar (UTAŞ Uşakspor) Berat Aydoğdu, Burak Çapkınoğlu, Serdarcan Eralp, Furkan Ünsal, Tuğrul Başkan (Hacettepespor) - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:47 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hacettepespor, Uşakspor, Spor
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