Tff 2. Lig: Utaş Uşakspor: 2 - Hacettepespor: 2

TFF
2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında UTAŞ Uşakspor
evinde Hacettepespor
ile karşılaştı. Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.
Stat: Bir Eylül
Hakemler: İlker Yasin
Avcı x, Barış Çardaklı
x, Barkın Güdü x
UTAŞ Uşakspor: Ersin Aydın
x, Fatih Aydın
x (Tayfur Emre Yılmaz
dk.76 x), Hikmet Balioğlu
xx, Nuri Melih Mursal xx, Ahmet Aktaş
x, Nurettin Çağlar x, Kerem Çağatay x, Oğuzhan Kayar
xx, Murat Gürbüzerol
x, Tayfun Pektürk
x (Caner Solmaz
dk. 74 x), Emrah Uzun
xx (Melih İnan dk. 85 ?)
Hacettepespor: Burak Çapkınoğlu x, Hüseyin Eren Bektaş x, Metehan Mert xx, Ali Eren Karadağ
x, Rahmi Can Karadaş x, Berat Aydoğdu xx, Muhammed Ali
Barutcu x (Furkan Temir dk. 63 x), Mustafa Hüseyin Seyhan
x (Furkan Ünsal dk.46 x), Serdarcan Eralp x, İlker Karakaş xx (Tuğrul Başkan dk. 77 x), Yağız Suat Bolat
x
Goller: Hikmet Balioğlu (dk. 25) Emrah Uzun (dk. 69) (UTAŞ Uşakspor) Metehan Mert (dk. 63) İlker Karakaş (dk. 72) (Hacettepespor)
Sarı kartlar: Emrah Uzun, Ahmet Aktaş, Fatih Aydın, Hikmet Balioğlu, Kerem Çağatay, Oğuzhan Kayar, Nurettin Çağlar (UTAŞ Uşakspor) Berat Aydoğdu, Burak Çapkınoğlu, Serdarcan Eralp, Furkan Ünsal, Tuğrul Başkan (Hacettepespor) - UŞAK