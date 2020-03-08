TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 - Etimesgut Belediyespor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 - Etimesgut Belediyespor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 - Etimesgut Belediyespor: 1

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü (FK), evinde konuk ettiği Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 - Etimesgut Belediyespor: 1, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü (FK), evinde konuk ettiği Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.


Stat: Atatürk


Hakemler: Hasan Avcı xx, Mustafa Han xx, Tolga Özcan xx


Van Spor FK: Salih Şenbaş xx, Serdar Cansu xx, Barış Gök xx, Nuri Terliksiz xx, Cenk Kaplan xx, Barış Sağır xx, Oktay Aydın xx (Osman Torun dk. 63 x), Maksut Taşkıran xx (Mehmet Alaeddinoğlu dk. 90 ?), Batuhan Er xx, Tunç Murat Behram xx (Samet Cantürk dk. 63 x), Mehmet Sıddık İstemi xx


Teknik Direktör: Feyyaz Uçar


Etimesgut Belediyespor: Osman Mert Göktepe xx, Hüseyin Öztürk xx, Mikail Koçak xx, Ahmet Kaan Ergün xx, Akın Akman xx, Eyüpcan Delibalta xx, İbrahim Alan xx, Alaettin Batuhan Tur xx, Okan Saraçoğlu xx (Furkan Emre Ünver dk. 64 x), Muhammet Emre Kalkan xx (Yusuf Yıldırım dk. 73 x), Kaan Yılmaz xx (Berkant Şahin Kök dk. 82 x)


Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca


Goller: Batuhan Er (Pen. dk. 28) (Van Spor FK), Eyüpcan Delibalta (dk.34), (Etimesgut Belediyespor)


Kırmızı Kartlar; Cenk Kaplan (dk. 59), (Van Spor FK), Eyüpcan Delibalta (dk. 89), (Etimesgut Belediyespor)


Sarı Kartlar: Cenk Kaplan, (Van Spor FK), Hüseyin Öztürk, Eyüpcan Delibalta, İbrahim Alan, Akın Akman, Furkan Emre Ünver, Kaan Yılmaz (Etimesgut Belediyespor) - VAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Etimesgut, Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:13 Kaynak: İHA
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