Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Van Spor FK: 3 - Kardemir Karabükspor: 0
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TFF 2. Lig: Van Spor FK: 3 - Kardemir Karabükspor: 0

49 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Van Spor FK, evinde konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendi.

TFF 2. Lig: Van Spor FK: 3 - Kardemir Karabükspor: 0, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Van Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor FK, evinde konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendi.


Stat: Van Atatürk


Hakemler: Erhan Kutlu xx, Kerem Candaş xx, Mehmet özer xx


Van Spor FK: Asil Kaan Güler xx, Batuhan Er xxx, Serdar Cansu xxx, Samet Cantürk xx (Yakup Demir dk. 71 x), Tunç Murat Behram xx (Barış Gök dk. 60 x), Osman Torun xx, Mehmet Sıddık İstemi xx, Sefa Küpeli xxx, Burçak Özkanca xxx, Oktay Aydın xx (Timuçin Aşçıgil dk. 57 xx), Barış Sağır xx,


Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir


Kandemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz x, Arda Belen x, Sezer Gündüz x, Emre Eser x, Fatih Tultak x, Melih Berat Arslan x, Doğukan Sabih Toksöz x (Toykan Topuz dk. 57 x), Abdullah Sezgin x, Cihan Aydın x (Ömer Faruk Yılmaz dk. 70 x), Fatih Kızılay x, Batuhan Kurt x (Nazmican Başkara dk. 76 x)


Teknik Direktör: İsmail Demirci


Goller: Tunç Murat Behram (dk. 28), Batuhan Er (dk. 36), Sefa Küpeli (dk. 69) (Van Spor FK)


Sarı kartlar: Oktay Aydın, Serdar Cansu (Van Spor FK), Batuhan Kurt (Kardemir Karabükspor) - VAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Karabükspor, Van, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 06:31 Kaynak: İHA
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