Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Van Spor FK: 3 - Tuzla Spor AŞ: 0
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Van Spor FK: 3 - Tuzla Spor AŞ: 0 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Van Spor FK: 3 - Tuzla Spor AŞ: 0

6 saat önce

TFF 2. Ligde mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü (FK), evinde konuk ettiği Tuzla Spor AŞ'yi 3-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Van Spor FK: 3 - Tuzla Spor AŞ: 0, System.String[]

TFF 2. Ligde mücadele eden Van Spor Futbol Kulübü (FK), evinde konuk ettiği Tuzla Spor AŞ'yi 3-0 mağlup etti.


Stat: Atatürk


Hakemler: Adem Sarıtaş xx, Suha Adıyaman xx, Hüseyin Can xx


Van Spor FK: . Salih Şenbaş xxx, Barış Gök xxx, Samet Cantürk xxx (İsmail Güner 90+1?), Yakup Demir xxx, Şerif Doğan xxx (Sefa Küpeli dk. 81 xx), Oktay Aydin xxx, Barış Sağır xxx, Serdar Cansu xxx, Tunç Murat Behram xxx (Emrah Tacir dk. 69 xxx), Mehmet Sıddık İstemi xxx, Batuhan Er xxx


Teknik Sorumlu: Taner Taşkın


Tuzla Spor AŞ: Bayram Olgun x, Devrim Taşkaya x (Yasin Yener dk. 52 x), Doğan Can Otman x, Sadık Baş x, Gökcan Kaya x, Murat Türkkan x (Mustafa Emre Can dk. 61 x), Erdinç Pekgöz x, Göksu Türkdoğan x, Umut Sönmez x, Tarık Mayhoş x, Bülent Uzun x (Abdullah Halman dk. 73 x)


Teknik Sorumlu: Gürses Kılıç


Sarı Kartlar: Umut Sönmez (dk. 23-62), Bayram Olgun (dk. 41), Sadık Baş (dk. 90+1) (Tuzlaspor AŞ), Serdar Cansu (dk. 24), Samet Cantürk (dk. 59) (Van Spor FK)


Kırmızı Kart: Umut Sönmez (dk. 62)


Goller: Batuhan Er (dk. 40-89), Serdar Cansu (dk. 76) (Van Spor FK) - VAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Tuzla, Van, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:17 Kaynak: İHA
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