Misli.com TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. hafta maçında Vanspor FK, konuk ettiği Kırşehir Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Bilal Köseoğlu xx, Yiğit Çam xx, Sezgin Şahbaz xx
Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ x, Emre Özkan x, Yakup Demir x, Barış Gök x, Oktay Aydin x (Siyar Kepir dk. 83 ?), Üzeyir Ergün x, Sedat Komi x (Abdulkadir Özdemir dk. 46 x), Selim Kayacı x (Utku Şen dk. 46 x), Ali Say x, Burhan Arman x (Muhammet Mahmut Emir dk. 70 x), Sedat Cengiz xx
Kırşehir Belediyespor: Ahmet Sabri Fener xxx, Nuri Melih Mursal xxx, Volkan Altınsoy xx (Oğuzhan Yazıcı dk. 69 xx), Erbay Eker xx (Şerif Doğan dk. 81 ?), Onur Karakabak xx, Serhat Mermer xx, Hakan Yavuz xx (Gökay Iravul dk. 69 x), Mehmet Alaeddinoğlu xxx (Hakan Erçelik dk. 81 ?), Abdülkadir Akyıldız xxx, Ali Kucık xx (Ahmet Karadayı dk. 65 xx), Üstün Bilgi xxx
Goller: Üstün Bilgi (dk. 1), Mehmet Alaeddinoğlu (dk. 15) (Kırşehir Belediyespor), Sedat Cengiz (dk. 5) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Yakup Demir, Siyar Kepir (Vanspor FK), - VAN
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Kırşehir Belediyespor: 2 - Son Dakika Spor