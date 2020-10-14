Sakaryaspor: 1 - 0 - Son Dakika

Sakaryaspor: 1 - 0

14.10.2020 16:40
Sakaryaspor: 1 - 0, System.String[]

STAT: Atatürk ŞehirHAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan, Arda Darcan, Ahmet Oğuz Yılmaz VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ: Aydın Bağ xx, Rüştü Hanlı xx, Yakup Demir x, Barış Gök x, Üzeyir Ergün xx, Abdulkadir Özdemir xx (Oktay Aydın dk. 61 x), Sefa Küpeli xx, Sedat Cengiz xx, Zafer Şensoy x (Yiğit Gökoğlan dk.

STAT: Atatürk Şehir

HAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan,  Arda Darcan, Ahmet Oğuz Yılmaz

VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ: Aydın Bağ xx, Rüştü Hanlı xx, Yakup Demir x, Barış Gök x, Üzeyir Ergün xx, Abdulkadir Özdemir xx (Oktay Aydın dk. 61 x), Sefa Küpeli xx, Sedat Cengiz xx, Zafer Şensoy x (Yiğit Gökoğlan dk. 77 x), Cihan Halil xx(Burhan Arman dk. 34 x), Yaser Yıldız x (Utku Şen dk. 77 x)SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan x, Canberk Ömer Özdemir x, Abdulaziz Solmaz x, Muhammet Reis x (Caner Koca dk. 69 x), Hasan Bilal x (Devrim Taşkaya dk. 27 xx), Ali Özgün x (Berk İsmail Ünsal dk. 69 x), Oğuzhan Kayar x, Çağrı Ortakaya x, Alpay Koçaklı x (Hakan Aslantaş dk. 42 x), Berkay Can Değirmencioğlu x, Ümit Yasin Arslan xSARI KARTLAR: Abdulaziz Solmaz (dk.22), Devrim Taşkaya (dk. 68), Çağrı Ortakaya (dk. 73), Hakan Aslantaş (dk. 85), Oğuz Kayar (dk. 89) (Sakaryaspor), Sedat Cengiz (Vanspor FK)

GOL: Dk. 90 Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor) kendi kalesine gol attı)

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki 4'üncü hafta mücadelesinde Vanspor FK, konuk ettiği Sakaryaspor karşısında 1-0 galip geldi.  Rakip takıma karşı daha üstün bir performans sergileyen ev sahibi, Sakaryaspor'dan Berk İsmail Ünsal'ın 90. dakikada kendi kalesine attığı golle maçı 1-0 kazandı. Vanspor bu sonuçla gruptaki puanını 8'e çıkardı, Sakaryaspor ise 6 puanda kaldı.


Sakaryaspor: 1 - 0
Sakaryaspor: 1 - 0
Sakaryaspor: 1 - 0
Sakaryaspor: 1 - 0
Sakaryaspor: 1 - 0
Sakaryaspor: 1 - 0
Sakaryaspor: 1 - 0
Sakaryaspor: 1 - 0
Sakaryaspor: 1 - 0
Sakaryaspor: 1 - 0
Sakaryaspor: 1 - 0

Mustafa Kemal Atatürk, Sakaryaspor, Oktay Aydın, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sakaryaspor: 1 - 0 - Son Dakika Spor

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