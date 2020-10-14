Sakaryaspor: 1 - 0

STAT: Atatürk Şehir

HAKEMLER: Hüseyin Gökberk Arslan, Arda Darcan, Ahmet Oğuz Yılmaz

GOL: Dk. 90 Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor) kendi kalesine gol attı)

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki 4'üncü hafta mücadelesinde Vanspor FK, konuk ettiği Sakaryaspor karşısında 1-0 galip geldi. Rakip takıma karşı daha üstün bir performans sergileyen ev sahibi, Sakaryaspor'dan Berk İsmail Ünsal'ın 90. dakikada kendi kalesine attığı golle maçı 1-0 kazandı. Vanspor bu sonuçla gruptaki puanını 8'e çıkardı, Sakaryaspor ise 6 puanda kaldı.