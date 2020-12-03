TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 Serik Belediyespor: 2

Misli.com TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Serik Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Volkan Şeker, Emre Aslan, Servet Bozkurt
Vanspor Futbol Kulübü: Bekir Demircan x, Rüştü Hanlı xx, Yakup Demir xx, Barış Gök xx, Üzeyir Ergün xx, Abdulkadir Özdemir xx, Sefa Küpeli xx (Zafer Şensoy dk. 86 ?), Oktay Aydın xx, Burhan Arman xx, Sedat Cengiz xx, Utku Şen xx (Yaser Yıldız dk. 88?)
Serik Belediyespor: İbrahim Demir x, Ercan Şirin xx, Yusuf Çelik x (Batuhan Arslan dk. 26 x), Murat Gürbüzerol x, Sinan Kalaycı xx, Gökay Eser xx, Yusuf Onur Arıkan xx, Abdulsamet Burak xx, Sefa Narin xx (Mahsun Çapkan dk. 86 ?), Emre Bekir xx, Erkan Şahin xx (Sinan Özkan dk. 72 x)
Goller: Utku Şen (dk. 9), Sedat Cengiz (dk. 69 Pen.) (Vanspor FK), Ercan Şirin (dk. 60), Murat Gürbüzerol (dk. 83) (Serik Belediyespor)
Kırmızı kart: Abdulsamet Burak (dk. 75) (Serik Belediyespor)
Sarı kartlar: Burhan Arman, Utku Şen, Barış Gök, Oktay Aydın (Vanspor FK), Erkan Şahin, Abdulsamet Burak, Ercan Şahin, Sinan Kalaycı (Serik Belediyespor) - VAN
- Kaynak: İHA
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