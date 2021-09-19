TFF 2. Lig: Vanspor FK: 3 Diyarbekir Spor A.Ş: 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Diyarbekir Spor A.Ş'yi 3-1 mağlup etti.

Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı

Bülent Korkmaz, Terim'le tartıştığı iddialarına cevap verdi: Saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok