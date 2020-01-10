TFF 2. Lig ve 3. Lig'de devre arası bitti! Heyecan kaldığı yerden devam...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre liglerde 18. haftanın programı şöyle:



- TFF 2. Lig



Kırmızı Grup:



11 Ocak Cumartesi:



13.30 Kırşehir Belediyespor-Eyüpspor (Kırşehir Ahi)



13.30 Bandırmaspor-Vanspor FK (Bandırma 17 Eylül)



13.30 Tuzlaspor-GMG Kastamonuspor (Pendik)



12 Ocak Pazar:



13.00 Elazığspor-Bayburt Özel İdare (Gençlik Merkezi)



13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Uşakspor (12 Şubat)



13.30 Ergene Velimeşespor-Sakaryaspor (Ergene Velmeşe)



13.30 Niğde Anadolu-Etimesgut Belediyespor (Niğde 5 Şubat)



13.30 Kardemir Karabükspor-Sivas Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)



13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Ankara Demirspor (Bodrum İlçe)



Beyaz Grup:



11 Ocak Cumartesi:



13.00 Hekimoğlu Trabzon-Tarsus İdman Yurdu (Vakfıkebir İlçe)



13.30 Sarıyer-Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)



13.30 İnegölspor-GMG Kırklarelispor (İnegöl İlçe)



13.30 Zonguldak Kömürspor-Manisa FK (Karaelmas Kemal Köksal)



13.30 Hacettepe-Afjet Afyonspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



12 Ocak Pazar:



13.00 Şanlıurfaspor-Başkent Akademi (Şanlıurfa GAP)



13.30 Yılport Samsunspor-Gümüşhanespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



13.30 1922 Konyaspor-Çorum FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)



13.30 Sancaktepe FK-Amed Sportif Faaliyetler (15 Temmuz)



- TFF 3. Lig



1. Grup:



11 Ocak Cumartesi:



13.00 Anagold 24Erzincanspor-Serik Belediyespor (Müstakil Atletizm Pisti)



13.30 Çatalcaspor-Tokatspor (Ziya Altınoğlu)



13.30 Çankaya FK-Ci Group Buca (Ankara OSTİM)



13.30 Şile Yıldızspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Şile)



12 Ocak Pazar:



13.00 Yomraspor-Artvin Hopaspor (Yomra İlçe)



13.30 Kızılcabölükspor-Düzcespor (Kızılcabölük Semt Sahası)



13.30 Erzinspor-Silivrispor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)



13.30 68 Aksaray Belediyespor-Yeni Orduspor (Dağılgan)



13.30 Manisaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)



2. Grup



11 Ocak Cumartesi:



13.30 Esenler Erokspor-Fethiyespor (Esenler)



12 Ocak Pazar:



13.00 Ağrı 1970-Elazığ Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)



13.00 Fatsa Belediyespor-Turgutluspor (Fatsa İlçe)



13.30 1877 Alemdağspor-Belediye Derincespor (Alemdağ)



13.30 Erbaaspor-Ofspor (Erbaa İlçe)



13.30 Karşıyaka-Büyükçekmece Tepecik (İzmir Atatürk)



13.30 Kocaelispor-Payasspor (Kocaeli)



13.30 Kemerspor 2003-Cizrespor (Kemer İlçe)



3. Grup



11 Ocak Cumartesi:



13.30 Somaspor-Halide Edip Adıvarspor (Soma Atatürk)



12 Ocak Pazar:



13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Medicalpark Batman Petrolspor (Kelkit İlçe)



13.00 Diyarbekirspor-Nevşehir Belediyespor (Diyarbakır)



13.00 Pazarspor-Karacabey Belediyespor (Pazar İlçe)



13.30 Osmaniyespor FK-Yozgatspor 1959 (7 Ocak)



13.30 Altındağ Belediyespor-Gölcükspor (Çubuk İlçe)



13.30 Bayrampaşa-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)



13.30 Nazilli Belediyespor-Muğlaspor (Nazilli İlçe)



13.30 Darıca Gençlerbirliği-Modafen (Darıca İlçe)