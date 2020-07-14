TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maç programı belli oldu - Son Dakika

TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maç programını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maç programını açıkladı. Karşılaşmalar 20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya'da oynanacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce tescil ettiği 2. Lig ve 3. Lig'de Play-Off karşılaşmalarının oynanacağını belirtmişti. Play-Off maç programı ise belli oldu. Karşılaşmalar 20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya'da oynanacak ve TFF 1. Lig ile, TFF 2. Lig'e yükselecek olan takımlar belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonu ayrıca, karşılaşmalarda alınacak olan sağlık önlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Seyahat ve konaklama dahil Play-Off maçları için alınan önlemler Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer imzasıyla, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayımlandı.

20-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak olan 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maç programı şu şekilde:

TFF 2. Lig Play-Off takvimi:

20 Temmuz Pazartesi

21.00 Manisa FK-İnegölspor

21.00 Hekimoğlu Trabzon- Sancaktepe FK

21.00 Ankara Demirspor-Sakaryaspor

21.00 GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor

Not: Ankara Demirspor ligden çekildiğini ve profesyonel futbol şubesini kapatma kararı aldığını açıkladı.

Yarı finaller 24 Temmuz saat 21.00'de, final müsabakası ise 28 Temmuz saat 21.00'de oynanacak.

TFF 3. Lig Play-Off takvimi

1. Grup - 21 Temmuz Salı

21.00 Anagold 24 Erzincanspor- Artvin Hopaspor

21.00 68 Aksaray Bld.-1928 Bucaspor

2. Grup - 22 Temmuz Çarşamba

21.00 Bld. Derincespor-Karşıyaka

21.00 Turgutluspor- Esenler Erokspor

3. Grup - 23 Temmuz Perşembe

21.00 Somaspor-Muğlaspor

21.00 Pazarspor- Nevşehir Bld.

1. Grup finali 25 Temmuz'da, 2. Grup finali 26 Temmuz'da, 3. Grup finali ise 27 Temmuz'da oynanacak.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maç programı belli oldu - Son Dakika
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