TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maçlarının saatleri değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maç programınında değişikliğine gitti. 20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya'da oynanacak müsabakaların başlama saatlerinde değişiklikler yapıldı.



Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve 3. Lig'de Play-Off karşılaşmalarının saatlerinde değişiklik yaptı. TFF'den açıklanan yeni program şu şekilde:



TFF 2. Lig Play-Off maçları



20 Temmuz Pazartesi



20.00 Manisa FK-İnegölspor



20.00 Hekimoğlu Trabzon- Sancaktepe FK



22.00 Ankara Demirspor-Sakaryaspor



22.00 GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor



Yarı finaller 24 Temmuz saat 20.00 ve 22.00'da, final müsabakası ise 28 Temmuz saat 21.00'de oynanacak.



TFF 3. Lig Play-Off maçları:



1. Grup - 21 Temmuz Salı



20.00 Anagold 24 Erzincanspor- Artvin Hopaspor



22.00 68 Aksaray Bld.-1928 Bucaspor



2. Grup - 22 Temmuz Çarşamba



20.00 Bld. Derincespor-Karşıyaka



22.00 Turgutluspor- Esenler Erokspor



3. Grup - 23 Temmuz Perşembe



20.00 Somaspor-Muğlaspor



22.00 Pazarspor- Nevşehir Bld.



1. Grup finali 25 Temmuz'da, 2. Grup finali 26 Temmuz'da, 3. Grup finali ise 27 Temmuz'da oynanacak. - İSTANBUL