TFF 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maçlarının saatleri değişti - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maç programınında değişikliğine gitti. 20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya'da oynanacak müsabakaların başlama saatlerinde değişiklikler yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve 3. Lig'de Play-Off karşılaşmalarının saatlerinde değişiklik yaptı. TFF'den açıklanan yeni program şu şekilde:

TFF 2. LİG PLAY-OFF MAÇLARI

20 Temmuz Pazartesi

20.00 Manisa FK-İnegölspor

20.00 Hekimoğlu Trabzon- Sancaktepe FK

22.00 Ankara Demirspor-Sakaryaspor

22.00 GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor

Yarı finaller 24 Temmuz saat 20.00 ve 22.00'da, final müsabakası ise 28 Temmuz saat 21.00'de oynanacak.

TFF 3. LİG PLAY-OFF MAÇLARI:

1. GRUP - 21 TEMMUZ SALI

20.00 Anagold 24 Erzincanspor- Artvin Hopaspor

22.00 68 Aksaray Bld.-1928 Bucaspor

2. GRUP - 22 TEMMUZ ÇARŞAMBA

20.00 Bld. Derincespor-Karşıyaka

22.00 Turgutluspor- Esenler Erokspor

3. GRUP - 23 TEMMUZ PERŞEMBE

20.00 Somaspor-Muğlaspor

22.00 Pazarspor- Nevşehir Bld.

1. Grup finali 25 Temmuz'da, 2. Grup finali 26 Temmuz'da, 3. Grup finali ise 27 Temmuz'da oynanacak.

(İHA)