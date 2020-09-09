TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e yeni sponsor - Son Dakika

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e yeni sponsor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Misli.com ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e yeni sponsor, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Misli.com ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Anlaşmaya göre, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, "Misli.com 2. Lig" ve "Misli.com 3. Lig" adlarıyla anılacak. Altı farklı grupta toplamda 106 takımın mücadele ettiği liglerde her hafta belli sayıda maç dijital platformlardan canlı yayımlanacak.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idari merkezinde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, eski TFF Başkanı ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can katıldı.

İmza töreninin düzenlendiği salonda, TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de yer aldı.

Özdemir: "Kazanan Türk futbolu olacak"

TFF Başkanı Özdemir, yapılan anlaşmayla kazanan tarafın Türk futbolu olacağını söyledi.

Nihat Özdemir, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmanın ülkemize ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum. Federasyonumuzun uzun zamandır en büyük hedeflerinden bir tanesi, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerimizin maçlarını yayınlatarak gelirlerini kalıcı şekilde artırmaktı. Bunu nihayet Misli.com ile gerçekleştiriyoruz. Bu iş birliği ile iki önemli adımı birden atıyoruz. TFF 2. Lig ve TFF 3. Ligimizin iki yıldır isim sponsoru yoktu. Artık yeni isim sponsorumuz misli.com oldu. Misli.com ile ayrıca yayın hakları için de anlaşma sağladık. Böylece yıllardır 'Şu maçlarımız keşke yayınlansa' diyen kulüp başkanlarımızın istekleri de gerçek oluyor." diye konuştu.

Anlaşmadan dolayı Yıldırım Demirören'e teşekkür eden Özdemir, "Sayın Demirören, bir kez daha futbola ve spora ne kadar değer verdiğini göstermiştir. Sayın Demirören'e ve Demirören ailesine, Türk sporuna yıllardır verdikleri katkı ve bu iş birliği için gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İmzalanan anlaşmanın Türk futboluna birçok yönden büyük katkı sağlayacağını aktaran Nihat Özdemir, şöyle devam etti:

"Gelirlerinin önemli bir bölümünü futbol maçlarından kazanan Misli.com'un kaynaklarını spora ve sporcuya aktarmasını çok önemsiyoruz. Böylece futboldan kazanılan para, ağırlıkla futbolun paydaşları için kullanılacak. TFF ve Misli.com markalarının ortak gücüyle, 2. Lig ve 3. Liglerimizin bilinirliği, izlenirliği daha da artacak. Daha önemlisi, atacağımız imza illegal bahsin önlenmesi için önemli bir adım olacak. Bu anlaşmamız, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynayan futbolcuların vitrine çıkmasına imkan verecek. Maç yayınları ile futbolcular daha motive olacak, genç ve yeni oyuncular kazanacağız. Böylece hem kulüplerimiz oyuncu satıp gelir sağlayacak hem de milli takımlarımız için geniş bir havuz oluşacak."

TFF Başkanı Özdemir, taraftarların maçları canlı izleme şansı bulacağını anlatarak, "Yayıncısı ve isim hakkıyla 2. Lig ve 3. Lig çok daha değerli hale gelecek, kazanan Türk futbolu olacak. Bu anlaşmanın kulüplerimizin ekonomik durumlarını da güçlendireceğine inanıyoruz. Misli.com'un sağlayacağı gelirler, federasyonumuzun yol yardımları ve Spor Toto'dan alınan isim hakkı da göz gönünde bulundurulduğunda inşallah 2. ve 3. Lig'deki tüm kulüplerimiz ekonomik anlamda düzlüğe çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Nihat Özdemir, birçok kulübün transfer yasağı olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Devletimizin desteği ile pandeminin etkileri göz önünde bulundurularak transferlerin tescilinde SGK ve vergi borçları yükümlülüğü, bu transfer dönemi için kaldırıldı. Bu da yeni sezonda kulüplerimizin daha iyi kadrolar oluşturmalarını sağlayacaktır. Kaynakları büyütürken denetimleri de ihmal etmeyeceğiz. Daha önce kamuoyuna ilan ettiğimiz gibi, TFF 1. Lig'in ardından önümüzdeki yıllarda önce 2. Lig, sonra da 3. Lig'e takım harcama limitleri getireceğiz. Türk futbolunun akıbeti için buna mecburuz. Federasyon olarak bizler bunu yaparken, değerli kulüplerimizin de altyapıya, gençlere önem vermesini bekliyoruz. Tüm bunlar sayesinde daha sağlıklı bir yapı, daha güçlü bir Türk futbolu ortaya çıkacak. Bu inançla bu anlaşmanın; sponsorlar ve onların sağladığı kaynaklarla her geçen gün daha da büyüyen, ileriye giden sporumuza büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."

Özdemir, Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayıncısı Digiturk ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "En kısa zamanda anlaşma yapacağımızı umut ediyoruz." diye konuştu.

Demirören: "Futbol ekonomisini büyütmek amacıyla sponsorluk kararı aldık"

Yıldırım Demirören, odaklarının Türk sporu olduğunu vurgulayarak, "Türk sporunu branş ayırt etmeksizin desteklemek, ailemizin vazgeçilmez geleneklerinden biridir." dedi.

Kulüp ve federasyon başkanlığı yaptığını hatırlatan Demirören, şu ifadeleri kullandı:

"2000 yılından beri Türk sporunun içindeyim. Türk futbol tarihinde 2. Lig ve 3. Lig'e en büyük destek benim dönemimde oldu. Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu, bu desteği artırarak devam ettirdiği için mutluluk duyuyorum. Misli.com, Türk futboluna genç yetenekler kazandırmak isteyen, gözünü yukarılara diken 106 kulübümüzü gönülden destekliyor. 58 ilimizde ve 101 stadımızda sizlerle birlikte olacağız. Tam 106 takıma coşku ve heyecanla sponsorluk yapacağız, yaklaşık 2 bin 600 sporcu kardeşimize güç katacağız. 2. Lig ve 3. Lig'e ismimizi verdiğimiz ve Türk futbolunun yanında olduğumuz için onur duyuyoruz."

Kalkavan: "Heyecanlı bir gün yaşıyorum."

TFF yöneticisi Alkın Kalkavan ise anlaşmanın Türk futbolunun marka değerine katkıda bulunacağını söyledi.

Maçların yayınlanmasıyla TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki futbolcuların gündeme geleceğini aktaran Kalkavan, "Heyecanlı bir gün yaşıyorum. Yayınlarla 2. Lig ve 3. Lig'deki futbolcu arkadaşlarımız daha motive olacak. Bu iş birliğinin bundan sonraki seneler için futbolumuzun marka değerine katkıda bulunacağını düşünüyorum. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Volkan Can da liglerin marka değerini artırmak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Federasyonumuz ve 106 kulüp başkanımızla hiçbir zaman 'ben' demedik, her zaman 'Biz' dedik. Çalışmalarımız devam edecek. Yıldırım Demirören başkanıma bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İmza töreninin ardından katılımcılar günün anısına birbirine çeşitli hediyeler takdim etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Türk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 12:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e yeni sponsor - Son Dakika Spor

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