TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları tam gaz devam! Misli.com'da iddaa oyna... - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları tam gaz devam! Misli.com'da iddaa oyna... - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları tam gaz devam! Misli.com'da iddaa oyna...

6 saat önce

Avrupa'da Belarus dışında tüm ligler ertelendi, Amerikave Asya'dan da sürekli erteleme haberleri geliyor.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları tam gaz devam! Misli.com'da iddaa oyna..., System.String[]

Avrupa'da Belarus dışında tüm ligler ertelendi, Amerikave Asya'dan da sürekli erteleme haberleri geliyor. Türkiye'de ise futbol, corona virüs gölgesinde seyircisiz olarak devam ediyor.


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kritik düşme potası mücadelesi, TFF 3. Lig 3. Grup'ta ise hem üst sıraları hem de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmalar oynanacak.


Artvin Hopaspor yeni teknik direktörü Sadi Tekelioğlu ile çıktığı ilk maçta Çankaya FK'yı devirdi, 5 maç sonra kazandı. Kendileri gibi bir maçı eksik lider Serik Belediyespor'un 8 puan gerisindeler. Önlerinde 3 takım daha var ama Play-Off'u kaybetmek istemiyorlar. Bu maçı kazanırlarsa 4 puanlık avantaja sahip olacaklar.


Ergene Velimeşespor, takımın en skorer ismi İbrahim Fatih Dilek (13 gol), ön libero Cabir Coşar, stoper Oğuz Özden ve sol bek Serkan Yıldız'ın cezalı olduğu maçta, sahasında Play-Off yarışındaki Tuzlaspor'a 3-0 kaybetti. 4 isim dönüyor, bu kez de ön liberoları Baran Işık cezalı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa, Asya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:53 

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