TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig oynatılmaması kararına 1928 Bucaspor'dan tepki - Son Dakika

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig oynatılmaması kararına 1928 Bucaspor'dan tepki

TFF 3. Lig 1. Grup'ta liderin 6 puan gerisinde 4. sırada yer alan 1928 Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş, TFF'nin 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin talebiyle aldığı liglerin oynatılmaması kararına tepki göstererek, 2. Lig ve 3.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta liderin 6 puan gerisinde 4. sırada yer alan 1928 Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş, TFF'nin 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin talebiyle aldığı liglerin oynatılmaması kararına tepki göstererek, 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin 79 kulüpten aldığı dilekçeyi olduğundan farklı bir şekilde TFF'ye sunduğunu söyledi. Aktaş, "TFF'ye gidip 'Lig oynanmasın istiyorlar' diyerek resmen ülkeyi kandırdılar. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, ülke futbolunu kandırdı bu süreçte. Yaptıklarına inanmıyoruz" dedi.

İngiliz ekibi Wigan Athletic, iflasın eşiğine geldi
MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce aldığı kararda alt ligleri 18 Temmuz'da devam ettirileceğini duyurmuştu. Ardından 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin başvurusunu dikkate alan TFF, ilgili liglerde kalan maçların oynanmayacağını açıkladı. TFF'nin bu kararına alt liglerde mücadele eden bazı takımlardan tepkiler yükseldi.

2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin kendilerinden aldığı dilekçeleri olduğu gibi TFF'ye sunmadığını söyleyen TFF 3. Lig ekiplerinden 1928 Bucaspor'un başkanı Cihan Aktaş, "TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in tescili ile ilgili TFF'nin verdiği bir karar var. Sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili açıklama yapılmadı ve bu açıklama bekleniyor. Biz, iddiası olan takımların üst liglere çıktığı zaman da maddi ve manevi olarak bu ligleri kaldırabilecek takımların mağdur edilmediği bir süreç yaşanmasını istiyoruz. 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği, tüm takımlarla 'Ligler oynansın veya oynanmasın diye TFF bir yazı istiyor' diye bir diyaloğa geçti. Kulüplerin cevaben 'Play-off oynanacaksa liglerin oynanmamasına razıyız' dediği ve bunu dilekçeye döktüğü kısımda herkese bir kurnazlık yapıldı. Konu kısmına 'Ligler oynanmasın yazın, alt kısma da talebinizi yazın' diyerek 79 kulüpten yazı aldılar. Bu dilekçeleri TFF'ye götürüp 'Kulüpler oynamak istemiyor' dediler. Oysaki durum çok farklıydı" dedi.

Birçok kulübün bu duruma tepki gösterdiğini ifade eden Aktaş, "Burada hem TFF kandırıldı hem de bu kişiler istediklerine kavuştular. Bu kişiler, ilk 2 pozisyonunda olan ve düşme pozisyonunda olan insanlar. Bu konuda TFF'ye ve bize yapılmış bu durum ciddi anlamda Türk futboluna zarar vermek üzere. Bu işe para ve zaman harcayanlar, moral ve motivasyon olarak çökmüş durumda. Düşmesi garanti olan takımlar ise '1 sene daha burada duralım' mantığında. Böyle olursa Türk futbolu ciddi anlamda zarar görecek. 2-3 takımın geleceğine bağlı olarak değil, Türk futbolunun geleceğine yönelik karar verilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Herkesin ortak fikri, alt liglere odaklanılması"

Gelecek sezon için TFF'ye bir de öneri sunduklarını ifade eden Aktaş, "Genel anlamda mağdur oluşturmak istenmiyorsa, bölgesel amatör liglerden lider olanlar şampiyon ilan edilecekse TFF 3. Lig'de şişme olacak. TFF 3. Lig'in de ilk 6'sını TFF 2. Lig'e çıkarak TFF 2. Lig 3. Grup oluşturarak üst lige hazır olan takımları memnun edip bu süreci mağdur değil daha verimli bir şekilde tamamlamak gerekiyor. Herkesin ortak fikri, alt liglere odaklanılması. İthal değil yerli futbolu çıkarılmalıdır. Bu daha çok gence şans verilecek bir formüldür" açıklamasını yaptı.

Aktaş, sadece TFF'nin değil imza atan kulüplerin de kandırıldığını yineleyerek, "TFF'ye gidip 'Lig oynanmasın istiyorlar' diyerek resmen ülkeyi kandırdılar. 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği, ülke futbolunu kandırdı bu süreçte. Yaptıklarına inanmıyoruz. Futbolcularla da konuşuyoruz. Maddi manevi anlamda çökmüş durumdalar. Bunun bir an önce toparlanması gerekiyor. TFF'nin bu durumu dikkate alacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Cihan Aktaş, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig oynatılmaması kararına 1928 Bucaspor'dan tepki - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

19:33 İngiliz ekibi Wigan Athletic, iflasın eşiğine geldi 19:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı 19:11 Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur 19:09 Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler 19:03 Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı 18:40 Ünlü şarkıcı Keremcem ve sevgilisi Gazal, AVM'de objektiflere yansıdı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:20 Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:18 Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
14:16
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
09:57
Dünyada sadece Türkiye'de bir bölgede görülen böceğin dişisi erkeğini yerken ilk kez görüntülendi
09:55
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
Kolombiya'yı ayağa kaldıran olay! 7 asker, 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
23:16
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
23:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 19:43:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig oynatılmaması kararına 1928 Bucaspor'dan tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]