TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig oynatılmaması kararına 1928 Bucaspor'dan tepki - Son Dakika

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig oynatılmaması kararına 1928 Bucaspor'dan tepki

- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig oynatılmaması kararına 1928 Bucaspor'dan tepki 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş: "2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği TFF'yi kandırdı" TFF 3. Lig 1. Grup'ta liderin 6 puan gerisinde 4. sırada yer alan 1928 Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş, TFF'nin 2. ve 3.

- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig oynatılmaması kararına 1928 Bucaspor'dan tepki

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi

1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş: "2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği TFF'yi kandırdı"

İZMİR - TFF 3. Lig 1. Grup'ta liderin 6 puan gerisinde 4. sırada yer alan 1928 Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş, TFF'nin 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin talebiyle aldığı liglerin oynatılmaması kararına tepki göstererek, 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin 79 kulüpten aldığı dilekçeyi olduğundan farklı bir şekilde TFF'ye sunduğunu söyledi. Aktaş, "TFF'ye gidip 'Lig oynanmasın istiyorlar' diyerek resmen ülkeyi kandırdılar. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, ülke futbolunu kandırdı bu süreçte. Yaptıklarına inanmıyoruz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce aldığı kararda alt ligleri 18 Temmuz'da devam ettirileceğini duyurmuştu. Ardından 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin başvurusunu dikkate alan TFF, ilgili liglerde kalan maçların oynanmayacağını açıkladı. TFF'nin bu kararına alt liglerde mücadele eden bazı takımlardan tepkiler yükseldi.

2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin kendilerinden aldığı dilekçeleri olduğu gibi TFF'ye sunmadığını söyleyen TFF 3. Lig ekiplerinden 1928 Bucaspor'un başkanı Cihan Aktaş, "TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in tescili ile ilgili TFF'nin verdiği bir karar var. Sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili açıklama yapılmadı ve bu açıklama bekleniyor. Biz, iddiası olan takımların üst liglere çıktığı zaman da maddi ve manevi olarak bu ligleri kaldırabilecek takımların mağdur edilmediği bir süreç yaşanmasını istiyoruz. 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği, tüm takımlarla 'Ligler oynansın veya oynanmasın diye TFF bir yazı istiyor' diye bir diyaloğa geçti. Kulüplerin cevaben 'Play-off oynanacaksa liglerin oynanmamasına razıyız' dediği ve bunu dilekçeye döktüğü kısımda herkese bir kurnazlık yapıldı. Konu kısmına 'Ligler oynanmasın yazın, alt kısma da talebinizi yazın' diyerek 79 kulüpten yazı aldılar. Bu dilekçeleri TFF'ye götürüp 'Kulüpler oynamak istemiyor' dediler. Oysaki durum çok farklıydı" dedi.

Birçok kulübün bu duruma tepki gösterdiğini ifade eden Aktaş, "Burada hem TFF kandırıldı hem de bu kişiler istediklerine kavuştular. Bu kişiler, ilk 2 pozisyonunda olan ve düşme pozisyonunda olan insanlar. Bu konuda TFF'ye ve bize yapılmış bu durum ciddi anlamda Türk futboluna zarar vermek üzere. Bu işe para ve zaman harcayanlar, moral ve motivasyon olarak çökmüş durumda. Düşmesi garanti olan takımlar ise '1 sene daha burada duralım' mantığında. Böyle olursa Türk futbolu ciddi anlamda zarar görecek. 2-3 takımın geleceğine bağlı olarak değil, Türk futbolunun geleceğine yönelik karar verilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Herkesin ortak fikri, alt liglere odaklanılması"

Gelecek sezon için TFF'ye bir de öneri sunduklarını ifade eden Aktaş, "Genel anlamda mağdur oluşturmak istenmiyorsa, bölgesel amatör liglerden lider olanlar şampiyon ilan edilecekse TFF 3. Lig'de şişme olacak. TFF 3. Lig'in de ilk 6'sını TFF 2. Lig'e çıkarak TFF 2. Lig 3. Grup oluşturarak üst lige hazır olan takımları memnun edip bu süreci mağdur değil daha verimli bir şekilde tamamlamak gerekiyor. Herkesin ortak fikri, alt liglere odaklanılması. İthal değil yerli futbolu çıkarılmalıdır. Bu daha çok gence şans verilecek bir formüldür" açıklamasını yaptı.

Aktaş, sadece TFF'nin değil imza atan kulüplerin de kandırıldığını yineleyerek, "TFF'ye gidip 'Lig oynanmasın istiyorlar' diyerek resmen ülkeyi kandırdılar. 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği, ülke futbolunu kandırdı bu süreçte. Yaptıklarına inanmıyoruz. Futbolcularla da konuşuyoruz. Maddi manevi anlamda çökmüş durumdalar. Bunun bir an önce toparlanması gerekiyor. TFF'nin bu durumu dikkate alacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Cihan Aktaş, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig oynatılmaması kararına 1928 Bucaspor'dan tepki - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

20:50 Manchester United, Dortmund'lu Jadon Sancho ile anlaştı 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 20:16 Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti 19:59 Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 19:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı 19:11 Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 18:00 Uyuşturucu parası vermeyen annesini odunla öldüren zanlı, suçu ablasına attı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
"Köpekten emir aldım" diyerek bakkalı öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı
13:16
Emmanuel Adebayor, Paraguay ekibi Olimpia ile sadece 4 maça çıkıp yollarını ayırdı
11:59
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
07:51
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
05:01
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 21:14:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig oynatılmaması kararına 1928 Bucaspor'dan tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]