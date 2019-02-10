Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: Yılport Samsunspor: 1 - Eyüpspor: 0

Tff 2. Lig: Yılport Samsunspor: 1 - Eyüpspor: 0

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Tff 2. Lig: Yılport Samsunspor: 1 - Eyüpspor: 0, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup 21. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Emre Kargın xx, Emir Eyisoy xx, Serdar Soydan xx

Yılport Samsunspor: Ahmet xx, Erhan Kartal xx, Nuri Terliksiz xx, Cenk Kaplan xx, İshak Doğan xx, Okan Dernek xx, Oğuz Gürbulak xx, Erhan Şentürk x (Savaş dk 85 ?), Ramazan Çevik x, Samet Asatekin x(Bahattin dk. 69 x), Abdülkadir Özden x (İlyas dk. 46 xxx)

Eyüpspor: Evren x, Gökhan Çalışır xx, Hakan Yavuz x (Hasan Güleryüz 90 +1 ?), Muhammet Yeşil xx, Yüksel Kayaalp xx, İsmail Ayaz xx, Murat Akçay x (Ahmet Dervet dk. 64 x), Atakan Arslan x, Doğan Ateş x, Kubilay Akyüz x (Erkan dk 82 ?), Yunus Emre x

Gol: İlyas (dk. 50) (Yılport Samsunspor )

Sarı kartlar: Samet, Okan, Cenk (Yılport Samsunspor), Yunus Emre, Gökhan, Muhammet, Hakan, İsmail, Evren (Eyüpspor) - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:41 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Eyüpspor, Samsunspor, Spor
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