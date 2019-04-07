Tff 2. Lig: Yılport Samsunspor: 1 - Sarıyer: 1

TFF
2. Lig Beyaz Grup 30. hafta maçında Yılport Samsunspor
, sahasında karşılaştığı Sarıyer
ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Turgut Doman xx, Seyfetin Ünal xx, Ali Alp
xx
Yılport Samsunspor: Ahmet xx, Erhan Kartal
xx, Cenk Kaplan xx, Aytaç Sulu xx, İshak Doğan
xx, Yılmaz Özeren xx, Savaş Yılmaz
xx, Bahattin Köse
xx, Ramazan Çevik x (Enes dk. 71 x), İlyas Yavuz
x (Onur dk. 23 x), Samet Asatekin xxx (Erhan Şentürk
dk. 80 ?)
Sarıyer: Ali Türkan
xx, Mert Kula
x, Feyyaz Belen
x, Nuri Aydın
x, Alim Harlak x (Hakkı dk. 78 ?), Özgür Çelik xx, Hüseyin Bak
xx, Ozan Solak x, Adem Koçak
x (Samet dk. 82 ?), Bertul Kocabaş
x (Ali Küçik dk. 46 x), Yaser Yıldız
xx
Goller: Samet (dk. 36), (Yılport Samsunspor), Hüseyin (dk. 89) (Sarıyer)
Kırmızı kart: Feyyaz (dk. 90) (Sarıyer)
Sarı kartlar: Samet, Yılmaz, İshak (Yılport Samsunspor), Bertul, Yaser, Hüseyin, Feyyaz, Hakkı (Sarıyer) - SAMSUN