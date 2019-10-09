Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Hacettepe: 0
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Hacettepe: 0

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Hacettepe: 0

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 7. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Hacettepe ile golsüz berabere kaldı.

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Hacettepe: 0, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 7. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Hacettepe ile golsüz berabere kaldı.


Stat: Karaelmas Kemal Köksal


Hakemler: Volkan Okur xx, Onur İçyer xx, Mustafa Onur Özgenç xx


Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Hakan xx, Atakan xx, Ramazan xx, Emre Can xx, İsmail xx (Oğuzhan dk. 82 ?), Muammer xx, Metin xx (Yiğit dk. 71 x), Onurcan xx, Mehmet xx, Görkem xx (Tezcan dk. 59 x)


Hacettepe: Burak xx, Selim xx, Metehan xx, Ömürcan xx, Alper xx, Eren xx, Volkan xx (Mustafa dk. 70 x), Çayan xx, Yağız (İhsan dk. 76 x), Serdarcan xx, Mehmet xx (Recep dk. 88 ?)


Sarı kartlar: İsmail, Onurcan, Oğuzhan, Tezcan (Zonguldak Kömürspor), Volkan (Hacettepespor) - ZONGULDAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Onur, Kemal Köksal, Zonguldak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Paul Le Guen: Blanc, Galatasaray'ın teklifini reddetti!
Başkanlık için Serdal Adalı imzaları verdi, Çebi ise adaylıktan çekildi! Galatasaray, Kenan Karaman için 3 milyon euroyu gözden çıkardı Ahmet Nur Çebi başkan adayı olmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 19:13:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Hacettepe: 0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]