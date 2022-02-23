TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftasında Zonguldak Kömürspor sahasında Karacabey Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Can Cengiz xx, Güner Mumcu Taştan xx, İbrahim Etem Potuk xx
Zonguldak Kömürspor: Yüksel xx, Selim xx, Hakan xx, Ali x (Oğuzhan dk. 70 x), Emre xx, Sefa xx, Rıdvan x (Tezcan dk. 62 x), Ercüment x (Murathan dk. 62 x), Aykut x (Yunus Emre dk. 65 x), Eyüp xx, Embiya xx
Karacabey Belediyespor: Veysel xx, Enes xx, Hakan x, Mevlüt xx, Bekir Can Kara xxx (Umut dk. 83 x), Kaan xx, Arda xx, Sergen x (Abdullah dk. 45 x), Uğur x (Ata dk. 45 x), Harun x (Ömer dk. 83 x), Devrim x (Berk dk. 62 x)
Gol: Bekir (dk. 55) (Karacabey Belediyespor)
Sarı Kartlar: Eyüp, Yüksel, Oğuzhan (Zonguldak Kömürspor), Hakan, Veysel (Karacabey Belediyespor)
(Onur Altındağ-İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Karacabey Belediyespor: 1 - Son Dakika