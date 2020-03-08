TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Sarıyer: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Sarıyer: 0 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Sarıyer: 0

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grubun 27. haftasında Zonguldak Kömürspor cezası nedeniyle seyircisiz konuk ettiği rakibi Sarıyer'le 0-0 berabere kaldı.

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Sarıyer: 0, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grubun 27. haftasında Zonguldak Kömürspor cezası nedeniyle seyircisiz konuk ettiği rakibi Sarıyer'le 0-0 berabere kaldı.


Stat: Devrek İlçe


Hakemler: Mustafa Aydın xx, Abdullah Uğur Sarı xx, İlker Ayten xx


Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Cenk xx, Hakan xx, Gökhan xx, Emre Can xx, Muammer xx, Serhat xx (İsmail dk. 85 ?), Metin xx, Onurcan xx (Görkem dk. 69 xx), Yiğit xx (Berkan dk. 60 xx), Mehmet Gürkan xx


Sarıyer: Erdi xx, Şaban xx, Gökhan xx, Şahin xx, Ozan xxx, Doğukan xxx (Barış dk. 69 xx), İsmail xx (Alim dk. 78 x), Mahmut xx (Adem dk. 45 x), İlter xx, Bertul xx, Furkan xx


Kırmızı kart: Gökhan (dk. 60) (Zonguldak Kömürspor)


Sarı kartlar: Mehmnet Gürkan (Zonguldak Kömürspor), Şaban, Bertul (Sarıyer) - ZONGULDAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Sarıyer, Devrek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:20 Kaynak: İHA
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