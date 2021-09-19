TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 0 Uşakspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor ile Uşakspor karşılaştı. Müsabaka Uşakspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı

Bülent Korkmaz, Terim'le tartıştığı iddialarına cevap verdi: Saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok