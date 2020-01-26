TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Kırklarelispor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Kırklarelispor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Kırklarelispor: 0

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta mücadelesinde Zonguldak Kömürspor, sahasında Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 1 - Kırklarelispor: 0, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. hafta mücadelesinde Zonguldak Kömürspor, sahasında Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti.


Stat: Karaelmas Kemal Köksal


Hakemler: Hakan Ülker xx, Ersin Erbay xx, Murat Tuğberk Curbay xx


Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Cenk xx, Hakan xx, Ramazan xx, Emre Can xx, Muammer xxx (İsmail dk. 84 x), Serhat xxx (Muhammet Beşir dk. 79 xx), Metin xxx, Yiğit xxx (Görkem dk. 58 xx), Berkan xxx, Mehmet Gürkan xxxx


Kırklarelispor: İbrahim Demir xx, Davut xx, İbrahim Sürgülü xx, Serkan xx, Yusuf x, Caner xx, Emre Keleşoğlu xx (Görkem dk. 75 xx), Mert xx, Yüksel x (Deniz dk. 65 xx), Enis xx (Emre Balkı dk. 46 xx), Hacı xx


Gol: Mehmet Gürkan (dk. 32) (Zonguldak Kömürspor)


Kırmızı kart: Yusuf Çelik (dk. 90) (Kırklarelispor)


Sarı kartlar: Ramazan, Görkem (Zonguldak Kömürspor), İbrahim, Davut (Kırklarelispor) - ZONGULDAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırklarelispor, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:29 Kaynak: İHA
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