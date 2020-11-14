TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 2 Şanlıurfaspor: 0

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, Devrek Şehir Stadı'nda Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Mücadele Zonguldak Kömürspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Devrek
Hakemler: Tarık Güldal xx, Abdülkadir Döner xx, Şeyhmus Baysal xx
Zonguldak Kömürspor: Taha xx, Emre Kara xx (Batuhan dk. 85 ?), Hakan xx, İlker xx, Ali Fırat xx, Hüseyin xx (Ahmet Hakan
dk. 79x), Emre xx (Oktay dk. 42 xx), Sinan xx (Tezcan dk. 85 ?), Murat xx, İhsan xx, Furkan xx (Berkan dk. 79 x)
Şanlıurfaspor: Hakan x, Volkan x, İsmail Cem x, Süleyman x (İhsan dk. 58 x), Fevzi x (Erkan dk. 58 x),Galip x, Samican x, Emre Gedik x (İlker dk. 78 x), Tarık x (Hüseyin Kala dk. 72 x), Enes x, Mustafa Şen x (Muhammed dk. 58 x)
Goller: Hakan (dk. 49), Tezcan (dk. 89) (Zonguldak Kömürspor)
Sarı Kartlar: Emre,Hüseyin, Furkan, Tezcan (Zonguldak Kömürspor), Samican, Fevzi (Şanlıurfaspor) - ZONGULDAK
- Kaynak: İHA
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