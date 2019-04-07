Tff 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 4 -Sivas Belediyespor: 1

TFF
2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Zonguldak
Kömürspor, sahasında Sivas
Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: İlker Yasin
Avcı xx, Mehmet Vargün xx, Ufuk Uğurlu
xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören
xx, Cömert Kandemir xxx, Semih Karadeniz
xxx (Akif dk. 84 ?), Kamil İçer
xxx, Doğukan Bad xx, Berkan Akdeniz
xx, Turan Yılmaz xxx, Hüseyin Yılmaz xxx (Okan Eken dk. 67 x), Tezcan Gökmen x (Sabri dk. 79 x), Emre Kara
xxx, Mert Caymaz xxx
Sivas Belediyespor: Ahmet Üçgün x, Murat Cömert
x, Ercüment Eray Ataklı x (Gökhan dk. 67 x), Berkay
Öztuvan x ( Güray dk. 88 ?), Aykut Emre Yakut
x, Serkan Yavuz
x, Ali Aydın
x, Kerem Kaya
x, Alpay Koçaklı x (Alperen dk. 63 x), Mustafa Aydın x, Ömer Faruk Ermeç x
Goller: Hüseyin (dk. 55), Cömert (dk. 60), Turan (dk. 65), Semih (dk. 81) (Zonguldakspor), Ömer Faruk (dk. 90 pen.) (Sivas Belediyespor)
Sarı Kartlar: Cömert, Hüseyin, Doğukan, Mert, Semih (Zonguldak Kömürspor), Murat, Emre, Kerem (Sivas Belediyespor) - ZONGULDAK