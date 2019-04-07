Son Dakika Haberleri: Tff 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 4 -Sivas Belediyespor: 1

Tff 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 4 -Sivas Belediyespor: 1

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, sahasında Sivas Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.

Tff 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 4 -Sivas Belediyespor: 1, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, sahasında Sivas Belediyespor'u 4-1 mağlup etti.

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: İlker Yasin Avcı xx, Mehmet Vargün xx, Ufuk Uğurlu xx

Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören xx, Cömert Kandemir xxx, Semih Karadeniz xxx (Akif dk. 84 ?), Kamil İçer xxx, Doğukan Bad xx, Berkan Akdeniz xx, Turan Yılmaz xxx, Hüseyin Yılmaz xxx (Okan Eken dk. 67 x), Tezcan Gökmen x (Sabri dk. 79 x), Emre Kara xxx, Mert Caymaz xxx

Sivas Belediyespor: Ahmet Üçgün x, Murat Cömert x, Ercüment Eray Ataklı x (Gökhan dk. 67 x), Berkay Öztuvan x ( Güray dk. 88 ?), Aykut Emre Yakut x, Serkan Yavuz x, Ali Aydın x, Kerem Kaya x, Alpay Koçaklı x (Alperen dk. 63 x), Mustafa Aydın x, Ömer Faruk Ermeç x

Goller: Hüseyin (dk. 55), Cömert (dk. 60), Turan (dk. 65), Semih (dk. 81) (Zonguldakspor), Ömer Faruk (dk. 90 pen.) (Sivas Belediyespor)

Sarı Kartlar: Cömert, Hüseyin, Doğukan, Mert, Semih (Zonguldak Kömürspor), Murat, Emre, Kerem (Sivas Belediyespor) - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:30 Kaynak: İHA

Kemal Köksal, Türkiye Futbol Federasyonu, Sivas, Zonguldak, Spor
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