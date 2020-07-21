TFF 2'nci Lig'de Play-Off heyecanı - Son Dakika

TFF 2'nci Lig'de Play-Off heyecanı

TFF 2'nci Lig Play-Off çeyrek final mücadeleleri sonrası Sancaktepe FK, Manisa FK, Ankara Demirspor ve Tuzlaspor adını yarı finale yazdırmayı başardı.

TFF 2'nci Lig Play-Off çeyrek final mücadeleleri sonrası Sancaktepe FK, Manisa FK, Ankara Demirspor ve Tuzlaspor adını yarı finale yazdırmayı başardı.

TFF 1'inci Lig'e çıkacak olan son takımın belli olacağı TFF 2'nci Lig Play-Off mücadelelerinin çeyrek final ayağı nefesleri kesti. Antalya'da bugün saat 20.00'de başlayan heyecanda, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup Play-Off çeyrek final maçında Sancaktepe FK, Hekimoğlu Trabzon'u 3-1 ile geçerken, Manisa FK ise İnegölspor'u 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Saat 22.00'de başlayan Kırmızı Grup maçlarında ise Ankara Demirspor, Sakaryaspor'u 2-1 ile geçerken, Tuzlaspor, Kastamonuspor'u 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.Play-Off yarı final maçlarında cuma günü saat 20.00'de Ankara Demirspor ile Tuzlaspor, saat 22.00'de ise Manisa FK ile Sancaktepe FK finale çıkmak için Antalya'da kozlarını paylaşacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Sancaktepe, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 00:08 Kaynak: DHA

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20:37
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20:29
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
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Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı
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