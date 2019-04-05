Tff 2. ve 3. Lig'de 30. Hafta Heyecanı

TFF
2. Lig ve 3. Lig'de yerel seçimlerden dolayı ertelenen 29. hafta maçları hafta içinde oynanırken, 30. hafta maçları ise cumartesi ve pazar günleri yapılacak. Diyarbakır
'ın profesyonel liglerinde yer alan takımları da pazar günü 30. hafta maçlarına çıkacak. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Amed Sportif Faaliyetler, 7 Nisan
Pazar günü saat 15.00'da deplasmanda İnegölspor
'un konuğu olacak. Kocaeli
bölgesinden Sabit Selvi'nin düdük çalacağı maçta yardımcı hakemlik görevini Çanakkale
'den Tuncay Ercan ve Ankara
'dan Aydın
Karsavuran, 4. hakemlik görevini de Balıkesir
'den Ahmet Balkan yerine getirecek.
3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor ise Yeni Diyarbakır Stadı'nda saat 15.00'da başlayacak maçta lig ikincisi Karacabey
Belediyespor'u konuk edecek. Bu karşılaşmayı Samsun
'dan hakem Erdem Mertoğlu yönetecek. Samsun'dan Sezgin Şahbaz ve Tokat
'tan Sedat Uçar'ın yardımcı hakemlik yapacağı maçın 4. hakemi ise Ordu
'dan Volkan Şeker
olarak açıklandı. - DİYARBAKIR