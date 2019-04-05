Son Dakika Haberleri: Tff 2. ve 3. Lig'de 30. Hafta Heyecanı

Tff 2. ve 3. Lig'de 30. Hafta Heyecanı

24 dakika önce

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de yerel seçimlerden dolayı ertelenen 29. hafta maçları hafta içinde oynanırken, 30. hafta maçları ise cumartesi ve pazar günleri yapılacak.

Tff 2. ve 3. Lig'de 30. Hafta Heyecanı, System.String[]
TFF 2. Lig ve 3. Lig'de yerel seçimlerden dolayı ertelenen 29. hafta maçları hafta içinde oynanırken, 30. hafta maçları ise cumartesi ve pazar günleri yapılacak.

Diyarbakır'ın profesyonel liglerinde yer alan takımları da pazar günü 30. hafta maçlarına çıkacak. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Amed Sportif Faaliyetler, 7 Nisan Pazar günü saat 15.00'da deplasmanda İnegölspor'un konuğu olacak. Kocaeli bölgesinden Sabit Selvi'nin düdük çalacağı maçta yardımcı hakemlik görevini Çanakkale'den Tuncay Ercan ve Ankara'dan Aydın Karsavuran, 4. hakemlik görevini de Balıkesir'den Ahmet Balkan yerine getirecek.

3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor ise Yeni Diyarbakır Stadı'nda saat 15.00'da başlayacak maçta lig ikincisi Karacabey Belediyespor'u konuk edecek. Bu karşılaşmayı Samsun'dan hakem Erdem Mertoğlu yönetecek. Samsun'dan Sezgin Şahbaz ve Tokat'tan Sedat Uçar'ın yardımcı hakemlik yapacağı maçın 4. hakemi ise Ordu'dan Volkan Şeker olarak açıklandı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:40 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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