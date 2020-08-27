TFF, 2020-2021 sezonu üst klasman hakem listesini yayımladı - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda görev alacak olan üst klasman hakem listesini yayımladı. Listede 47 hakem yer alıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan listede 47 hakem bulunuyor. TFF'nin açıkladığı üst klasman hakem listesi şu şekilde:
Caner Ak - Adana
Zorbay Kaçak - Adana
Ali Palabıyık - Ankara
Burak Pakkan - Ankara
Erkan Özdamar - Ankara
Kadir Sağlam - Ankara
Serkan Tokat - Ankara
Yaşar Kemal Uğurlu - Ankara
Burak Şeker - Antalya
Murat Erdoğan - Antalya
Mustafa Öğretmenoğlu - Antalya
Sarper Barış Saka - Antalya
Bahattin Şimşek - Aydın
Arda Kardeşler - Bursa
Cihan Aydın - Bursa
Ali Şansalan - Çanakkale
Ümit Öztürk - Denizli
Özgür Yankaya - Edirne
Suat Arslanboğa - Eskişehir
Turgut Doman - Eskişehir
Abdullah Buğra Taşkınsoy - İstanbul
Cüneyt Çakır - İstanbul
Çağdaş Altay - İstanbul
Emre Malok - İstanbul
Fırat Aydınus - İstanbul
Hüseyin Göçek - İstanbul
Mert Güzenge - İstanbul
Mete Kalkavan - İstanbul
Mustafa Kürşad Filiz - İstanbul
Onur Özütoprak - İstanbul
Tugay Kaan Numanoğlu - İstanbul
Volkan Bayarslan - İstanbul
Alper Ulusoy - İzmir
Direnç Tonusluoğlu - İzmir
Emre Kargın - İzmir
Hakan Ceylan - İzmir
Halil Umut Meler - İzmir
Halis Özkahya - İzmir
Kutluhan Bilgiç - İzmir
Yiğit Arslan - İzmir
Abdulkadir Bitigen - Kayseri
Alper Çetin - Kocaeli
Koray Gençerler - Manisa
Atilla Karaoğlan - Sakarya
Bülent Birincioğlu - Trabzon
Ramazan Keleş - Trabzon
Yasin Kol - Trabzon
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 18:42 - Kaynak: İHA
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