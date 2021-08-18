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TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor transferde hız kesmiyor - Son Dakika

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor transferde hız kesmiyor

18.08.2021 08:20
TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor transferde hız kesmiyor, System.String[]

Kırmızı-beyazlı ekip son olarak Beşiktaş'tan 20 yaşındaki kanat oyuncusu İlkay İşler, Ankaraspor'dan 19 yaşındaki santrafor Yiğit Kotan ve Antalya Kemerspor'dan orta saha oyuncusu Kutsal Manici ile anlaşma sağladı.

Takımın yeni transferleri düzenlenen imza töreni ile birlikte kendilerini kırmızı-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Takıma yeni katılan futbolcuları tebrik ederek başarılar dileyen Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç, "Transferlerde oldukça titiz davrandık. Yeteneğine, karakterine ve takıma uyum sağlayabileceğine inandığımız çok sayıda genç futbolcu ile birlikte gerek üst liglerden gerekse de 3. Lig'den tecrübeli oyuncularla anlaştık. Teknik heyetin raporu doğrultusunda aramıza önümüzdeki günlerde yeni katılan arkadaşlar olabilir. Özellikle genç futbolcularımızdan hem teknik heyetimiz hem de bizler çok umutluyuz. Onların enerjisi ile birlikte sahada 90 dakika mücadele eden bir takım izlettirmek istiyoruz. Bizler yönetim olarak taraftarlarımızı mutlu edecek bir takım oluşturmak için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Bundan sonraki süreçte taraftarlarımızın desteği ile hedeflerimize ulaşmak için hep birlikte çalışacağız." dedi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor transferde hız kesmiyor - Son Dakika


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