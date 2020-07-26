TFF 3. Lig 2. Grup finalinde Turgutluspor, normal süresi 1-1, uzatma bölümünün de 2-2 sona erdiği...
TFF 3. Lig 2. Grup finalinde Turgutluspor, normal süresi 1-1, uzatma bölümünün de 2-2 sona erdiği maçta Karşıyaka'yı penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi.
TFF 3. Lig 2. Grup finalinde Turgutluspor, normal süresi 1-1, uzatma bölümünün de 2-2 sona erdiği maçta Karşıyaka'yı penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 10:55
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › TFF 3. Lig 2. Grup finalinde Turgutluspor, normal süresi 1-1, uzatma bölümünün de 2-2 sona erdiği... - Son Dakika Spor
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