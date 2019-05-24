Son Dakika Haberleri: TFF 3. Lig 2. Grup Play Off finalinde Esenler Erokspor ile Van Büyükşehir Belediyespor Eryaman...

TFF 3. Lig 2. Grup Play Off finalinde Esenler Erokspor ile Van Büyükşehir Belediyespor Eryaman...

7 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup Play Off finalinde Esenler Erokspor ile Van Büyükşehir Belediyespor Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.

TFF 3. Lig 2. Grup Play Off finalinde Esenler Erokspor ile Van Büyükşehir Belediyespor Eryaman..., System.String[]
TFF 3. Lig 2. Grup Play Off finalinde Esenler Erokspor ile Van Büyükşehir Belediyespor Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 kazanan Van Büyükşehir Belediyespor TFF 2. Lig'e yükseldi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:07 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyespor, Van, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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