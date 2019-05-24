TFF 3. Lig 2. Grup Play Off finalinde Esenler Erokspor ile Van Büyükşehir Belediyespor Eryaman...
7 saat önce
TFF 3. Lig 2. Grup Play Off finalinde Esenler Erokspor ile Van Büyükşehir Belediyespor Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.
TFF 3. Lig 2. Grup Play Off finalinde Esenler Erokspor ile Van Büyükşehir Belediyespor Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 kazanan Van Büyükşehir Belediyespor TFF 2. Lig'e yükseldi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:07 Kaynak: İHA
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