TFF 3. Lig. 3. Grup 10. Hafta mücadelesinde Somaspor, evinde ağırladığı Yozgatspor'u 4-2 mağlup etti.

Atatürk stadında karşı kaşıya gelen iki ekibin mücadelesinde ilk yarıda Somaspor, 20 yaşındaki genç santraforu Mehmet Uysal'ın 1., 32., ve 40. dakikalarda kaydettiği üç golle öne geçti, Yozgatspor1959 FK, 45. dakikada Osman Paşa Zorlu ile farkı ikiye indirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında, Somaspor'dan Mehmet Uysal 61. Dakikada kendisinin ve takımın 4. golünü kaydetti.

Yozgatspor 1959 FK adına Dk. 63'te Mustafa Serkan Demirel farkı ikiye indiren golü buldu.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Yozgatspor 1959 FK'dan Yunus Şencay kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.