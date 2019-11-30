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TFF 3. Lig 3. Grup

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 15. hafta mücadelesinde Somaspor evinde, lider Karacabey Belediyespor A.Ş.'ye 1-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 15. hafta mücadelesinde Somaspor evinde, lider Karacabey Belediyespor A.Ş.'ye 1-0 mağlup oldu.

Grupta 3. sırada yer alan Somaspor, lider Karacabey Belediyespor'u Soma Atatürk Stadyumu'nda konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısını golsüz berabere tamamlanırken, Karacabey Belediyespor, 87. dakikada Abuzer Gaffar Toplu ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca konuk ekip, sahadan 3 puan ile ayrılan ekip oldu.

Somaspor'da Ali Akkuş 64. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Soma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:38 Kaynak: AA
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