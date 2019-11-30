TFF 3. Lig 3. Grup'ta 15. hafta mücadelesinde Somaspor evinde, lider Karacabey Belediyespor A.Ş.'ye 1-0 mağlup oldu.

Grupta 3. sırada yer alan Somaspor, lider Karacabey Belediyespor'u Soma Atatürk Stadyumu'nda konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısını golsüz berabere tamamlanırken, Karacabey Belediyespor, 87. dakikada Abuzer Gaffar Toplu ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca konuk ekip, sahadan 3 puan ile ayrılan ekip oldu.

Somaspor'da Ali Akkuş 64. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.