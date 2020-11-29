TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 Düzce Spor: 0 - Son Dakika

TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 Düzce Spor: 0

29.11.2020 15:28
TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 Düzce Spor: 0, System.String[]

TFF 3. Lig 4. Grup'un 11. haftasında 52 Orduspor FK, sahasında Düzce Spor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 4. Grup'un 11. haftasında 52 Orduspor FK, sahasında Düzce Spor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: 19 Eylül

Hakemler: Emre Yüksel xxx, Hakan Yoldaş xx, Mücahid Adem Çelebi xx

52 Orduspor FK: Berat Çelebi xx, Gürkan Arslan xx, Şükrü Kaan Kılıçaslan xxx, Sebahattin Usta xx (Emre Adiloğlu dk. 67 xx), Gökhan Berkay Yıldız xx, Halil İbrahim Peşken xx (Gökhan Özer dk. 66 xx), Burçin Yüksel xx, Volkan Akyıldız xx (Hakan Yüce dk. 76 xx), Eşref Korkmazoğlu xx, Hakan Doğru xx, Yusuf Avcılar xx

Düzce Spor: Orhan Erdoğan xx, Ebu Sıddık Çelik xx, Osman Boz xx, Metin Sevinç xx (Ömer Faruk Sezgin dk. 46 xx), Malik Karaahmet x, Yusuf Akyel x, Nevzat Bilen xx (Batuhan Tekin dk. 90+4 x), Abdullah Karmil x, Mutlu Güler xx, Onur Demir x, Enver Ayyıldız xx (Barış Bozdilki dk. 63 xx) - ORDU

TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 Düzce Spor: 0
TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 Düzce Spor: 0
TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 Düzce Spor: 0
TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 Düzce Spor: 0
TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 Düzce Spor: 0
TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 Düzce Spor: 0

Türkiye Futbol Federasyonu, Orduspor, Eylül, Düzce, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 Düzce Spor: 0 - Son Dakika Spor


Son Dakika

F.Bahçe-Beşiktaş derbisini yönetecek hakemin G.Saray taraftarı olduğu ortaya çıktı Galatasaray'da Muslera İstanbul'a döndü ve saha çalışmalarına başladı Son Dakika! Ankara'da yarından itibaren resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan yapılacak Ayrılığı hazmedemedi! Eşi terk edince evini kurşunladığı kayınpederini, baklavayla zehirledi Kafasını kek makinesine kaptıran işçi hayatını kaybetti Esenyurt'ta polisin "Parti var" ihbarına gittiği yer Nijeryalıların derneği çıktı! Ayin bile yapmışlar Roma kulübünün tesislerinde 15 adet bomba bulundu Bakan Pakdemirli: Adana'daki sulama projesi, 106 bin kişiye istihdam sağlayacak
Son Dakika! RTÜK, CHP'li vekilin Türk ordusuna yönelik Son Dakika! RTÜK, CHP'li vekilin Türk ordusuna yönelik "satılmış" sözlerini sarf ettiği yayına ilişkin inceleme başlattı         
15:29
Sokak ortasında tartıştığı arkadaşını başından vurarak öldürdü Sokak ortasında tartıştığı arkadaşını başından vurarak öldürdü         
14:46
54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı 54 yaşında ringlere dönen Mike Tyson berabere kaldığı maçtan 156 milyon TL kazandı         
14:29
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Türk ordusu satıldı" diyen CHP'li vekile tepki: Hukuk çerçevesinde hesabı sorulacak         
13:57
Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar Ermenistan ordusundan alçak tuzak! Geri çekildikleri bölgelere binlerce mayın bırakmışlar         
13:27
Yasaklar hiçe sayıldı! Şanlıurfa'ya giden Alişan ve Demet Akalın için belediyenin sosyal tesisinde ziyafet verildi Yasaklar hiçe sayıldı! Şanlıurfa'ya giden Alişan ve Demet Akalın için belediyenin sosyal tesisinde ziyafet verildi         
13:07
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu         
12:35
Korona filan dinlemiyorlar! İstanbul'da yol kenarındaki fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı Korona filan dinlemiyorlar! İstanbul'da yol kenarındaki fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı         
12:00
Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım Kasiyere bıçak çekince kafasına turşu kavanozu yiyen gaspçı: Çalışanı tebrik edip kaçtım         
10:34
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi         
10:15
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim         
09:50
Bir aile 15 günde yok oldu! 1'i anne karnındaki bebek olmak üzere 5 kişi koronaya yakalanarak yaşamını yitirdi Bir aile 15 günde yok oldu! 1'i anne karnındaki bebek olmak üzere 5 kişi koronaya yakalanarak yaşamını yitirdi         
09:34
Türkiye'nin en kalitesiz havası Düzce'de ölçüldü! Kirlilikten dolayı yürüyüş yapmak bile zararlı Türkiye'nin en kalitesiz havası Düzce'de ölçüldü! Kirlilikten dolayı yürüyüş yapmak bile zararlı         
09:28
Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın Önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacak çöl tozları için koronavirüs uyarısı: Sakın dışarı çıkmayın         
08:02
Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, dudak dudağa görüntülendi         
19:25
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2020 15:38:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 Düzce Spor: 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei