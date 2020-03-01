TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Düzcespor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Düzcespor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Düzcespor: 1

6 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup'un 26. haftasında 52 Orduspor Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Düzcespor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 0 - Düzcespor: 1, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grup'un 26. haftasında 52 Orduspor Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Düzcespor'a 1-0 mağlup oldu.


Stat: 19 Eylül


Hakemler: Okan Kayataş xx, Necdet Çelik xx, Rıdvan Çevik xx


52 Orduspor Futbol Kulübü: Cantuğ Temel x, Burak Özsoy x (Ahmet Güney dk. 79 x), Kemal Cingirt x, Gürkan Arslan x, Muhammet Can Öztürk xx (Mert Efe Çölbeyi dk. 86 ?), Ömer İnan xx, Adem Doğan x, Yunus Şimşek x, Uğur Durmuş x, Yasin Öztop x, Kubilay Serbest x (Murat Kara dk. 59 x)


Düzcespor: Furkan Kaçar x, Kadir Bilimlier x, Metin Sevinç x (Ebu Sıddık Çelik dk. 65 x), Yusuf Akyel x (Yücel Yıldırım dk. 80 ?), Bulut Kaya x, Oğuzhan Yazıcı x, Ömer Faruk Sezgin x (Emrah Meteoğlu dk. 80 ?), Barış Bozdilki x, Enver Ayyıldız x, Onur Demir x, Nevzat Bilen xx


Gol: Nevzat Bilen (dk. 37) (Düzcespor) - ORDU

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Güney, Orduspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:16 Kaynak: İHA
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