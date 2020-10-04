TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 2 Kozan Spor FK: 2 - Son Dakika

TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 2 Kozan Spor FK: 2

TFF 3. Lig 4. Grup'un 3. haftasında 52 Orduspor FK sahasında, Kozan Spor FK ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 2 Kozan Spor FK: 2, System.String[]

TFF 3. Lig 4. Grup'un 3. haftasında 52 Orduspor FK sahasında, Kozan Spor FK ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: 19 Eylül

Hakemler: Talha Öztürk xx, Hasan Cebeci xx, Hasan Hüseyin Yazıcılar xx

52 Orduspor FK: Cantuğ xx, Gürkan xxx (Sebahattin dk. 79 xx), Şükrü Kaan xx, Oğuzhan xx (Hasan dk. 60 xx ), Gökhan Berkay xx, Muhammed Emin xx, Emrullah xx, Gökhan xx (Halil İbrahim dk. 78 xx), Eşref xxx, Hakan xx, Yusuf xx

Kozan Spor FK: Engin x, Selçuk x, Fatih x, Melik x (Hakan Can dk. 80 ?), Muzaffer x (İsmail dk. 61 x), Mustafa x, Hasan x, Emrah x (Berkan dk. 53 xx), Uğurcan x, Yusuf x, Fırat

Goller: Gürkan Arslan (dk. 31), Oğuzhan Birben (dk. 35) (52 Orduspor Fk), Melik Yeğin (dk. 43), Fatih Gültekin (dk. 90) (Kozan Spor FK) - ORDU

TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 2 Kozan Spor FK: 2
TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 2 Kozan Spor FK: 2
TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 2 Kozan Spor FK: 2
TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 2 Kozan Spor FK: 2

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 17:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: 52 Orduspor FK: 2 Kozan Spor FK: 2 - Son Dakika Spor

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