TFF 3. Lig: 52 Orduspor Futbol Kulübü: 3 - Manisaspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 3. Lig: 52 Orduspor Futbol Kulübü: 3 - Manisaspor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 3. Lig: 52 Orduspor Futbol Kulübü: 3 - Manisaspor: 1

6 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup 19. hafta mücadelesinde 52 Orduspor Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Manisaspor'u 3-1 mağlup etti.

TFF 3. Lig: 52 Orduspor Futbol Kulübü: 3 - Manisaspor: 1, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grup 19. hafta mücadelesinde 52 Orduspor Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Manisaspor'u 3-1 mağlup etti.


Stat: Ordu 19 Eylül


Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız xx, Murat Taşçıkar xx, Oğuzhan Yazır xx


52 Orduspor Futbol Kulübü: Cantuğ Temel xxx, Göksu Mutlu xxx, Burak Özsoy xxx, Kemal Cingirt xxx, Gürkan Arslan xxx, Muhammet Can Öztürk xxx (Uğur Durmuş dk. 60 x), Ömer İnan xxx, Yunus Şimşek xxx, Murat Kara xxx, Kubilay Serbest xxx (Mert Efe Çölbeyi dk. 71 x), Altan Kılıç xxx


Manisaspor: Kubilay İsmail Zihni x, Yusuf Tekin x, Muammer Umut Kezgin xx, Muhammed Furkan Kaplan xx, Cevdet Enes Varbil xx, Atakan Cidam x (Gökhan Yılmaz dk. 46 x), Berk Cambaz xx, Mert Bostancı xx, Samed Can Kaçar x (Bilal Budak dk. 57 xx), Ömer Zeren xx, Tugay Atıcı xx (Vahap Aydemir dk. 65 x)


Goller: Altan Kılıç (dk. 4), Ömer İnan (dk. 16), Murat Kara (dk. 77) (52 Orduspor Futbol Kulübü), Cevdet Enes Varbil (dk. 84) (Manisaspor) - ORDU

Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Orduspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ta çalışmak ayrı bir durum ama Sivasspor'da sorumluluğum var
Roma, Genoa'yı 3-1 yendi! Cengiz Ünder sahneye çıktı Liverpool, Manchester United'ı yendi ve puan farkını açtı Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği Fatih Aksoy konuştu: Biraz kırıldım ama yapacak bir şey yok

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 22:52:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 3. Lig: 52 Orduspor Futbol Kulübü: 3 - Manisaspor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]