TFF 3. Lig: 52 Orduspor Futbol Kulübü: 3 - Manisaspor: 1

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Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ta çalışmak ayrı bir durum ama Sivasspor'da sorumluluğum var

Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği Fatih Aksoy konuştu: Biraz kırıldım ama yapacak bir şey yok