Son Dakika Haberleri: Tff 3. Lig

Tff 3. Lig

27 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da Anagol 24 Erzincanspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

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TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da Anagol 24 Erzincanspor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Son 8 maçta 3 puanı bir arada alamayan ve ligin gerisine düşen yeşil kırmızılı ekip, Anagol 24 Erzincanspor maçına büyük önem veriyor. Seyrantepe Spor Tesisleri'nde zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil kırmızılı takım, güçlü rakibini yenip lige yeni bir başlangıç yapmanın planlarını yapıyor.

Ligdeki en son galibiyetini 12. hafta maçında Çorum Belediyespor'u sahasında 1-0 yenerek alan Diyarbekirspor, bu karşılaşmadan sonra yaptığı 8 müsabakadan galibiyet alamadı. Karacabey Belediyespor'a 13. hafta maçında deplasmanda 1-0 mağlup olan yeşil kırmızılı ekip, sahasında oynadığı müsabakalarda da berabere kaldı. Ankara Adliyespor ve 1461 Trabzon ile 1-1'lik sonuçlarla sahasında berabere kalan Diyarbekirspor, Turgutluspor'la da 2-2 berabere kalmıştı. Diyarbekirspor, deplasmanda Muğlaspor'a 3-0 ve Gölcükspor'a 2-0 yenilmiş, Fatsa Belediyespor'la da 1-1 berabere kalmıştı. Son 8 lig maçında 4 beraberlik ve 4 yenilgi alan Diyarbekirspor, geçen hafta da Halide Edip Adıvarspor'a deplasmanda 1-0'lık sonuçla teslim olmuştu. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:07 Kaynak: İHA

Spor
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