Son Dakika Haberleri: Tff 3. Lig

Tff 3. Lig

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Anagold 24 Erzincanspor'u 2-0'lık sonuçla mağlup etti.

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TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Anagold 24 Erzincanspor'u 2-0'lık sonuçla mağlup etti.

Yeni Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı başladığı gibi sona erdi. Diyarbekirspor ikinci yarıya etkili başladı. 59. dakikada topla birlikte ceza alanına giren Raşit sert ve düzgün vuruşla topu köşeden ağlara yolladı. 85. Vedat'ın şutunda Burak ceza alanı içinde topu elle kesti. Penaltı noktasını gösteren hakem, Burak'ı da ikinci sarı karttan oyun dışı bıraktı. Topun başına geçen Mustafa, penaltı atışını göle çevirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca, müsabaka Diyarbekirspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:52 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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