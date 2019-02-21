Son Dakika Haberleri: Tff 3. Lig

Tff 3. Lig

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Diyarbekirspor'un bu sezonki dördüncü teknik direktörü olan Sertaç Küçükbayrak önemli açıklamalarda bulundu.

Tff 3. Lig, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Diyarbekirspor'un bu sezonki dördüncü teknik direktörü olan Sertaç Küçükbayrak önemli açıklamalarda bulundu.

Önceki gün yeşil kırmızılı kulüple anlaşan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Küçükbayrak, Diyarbekirspor'u başarılı kılmaya geldiğini söyledi. Küçükbayrak, Diyarbakır halkının büyük bir başarıya ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle görevi kabul ettiğini belirtti. Küçükbayrak, şöyle dedi:

"Bu takımın başarıya ihtiyacı var. Bunun için bu görevi kabul ettim. Hedefimiz önce play-off sonra 2. Lig'dir. İnşallah bu hedefi el birliğiyle elde edeceğiz. Bu takımda çok tecrübeli ve yetenekli futbolcular var. Ama bir türlü takım olamadılar. Biz önce bu birlikteliği sağlayacağız. Bunu aştıktan sonra bu takım beklenen çıkışı gerçekleştirecektir. Ama işimizin kolay olmadığını biliyoruz. Rakiplerimizin puan olarak oldukça gerisindeyiz. Fakat umutluyuz ve başarılı olacağız." - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:50 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PSG, Türk Golcü Metehan Güçlü'yle Sözleşme İmzaladı Cristiano Ronaldo'nun Maç İçinde Yaptığı "5" Hareketi, Maç Sonunda Anlaşıldı

Bayern Münih Maçında Sahada Olan Liverpoollu Mane'nin Evi Soyuldu Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisini Bülent Yıldırım Yönetecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 14:02:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tff 3. Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]