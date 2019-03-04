Son Dakika Haberleri: Tff 3. Lig

Tff 3. Lig

29 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da Serik Belediyespor deplasmanında elde edilen 3 puanın sevinci yaşanıyor.

Tff 3. Lig, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor'da Serik Belediyespor deplasmanında elde edilen 3 puanın sevinci yaşanıyor.

Önceki hafta Bucaspor ile sahasında berabere kalarak puan kaybı yaşayan Diyarbekirspor, play-off hesapları yapan ve ligin dördüncü sırasında bulunan Serik Belediyespor'u mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Teknik direktör Sertaç Küçükbayrak yönetiminde çıktığı ikinci maçını kazanan Diyarbekirspor, artık geleceğe umutla bakıyor. Yeşil kırmızılı ekip, ligde kalan 10 maçtan en az 7 galibiyet alıp, az olan play-off umutlarını artırmak istiyor. Diyarbekirspor Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak, Serik Belediyespor karşısında çok iyi bir futbol sergileyerek 3 puanı aldıklarını söyledi. Küçükbayrak, bu galibiyetle, kötü günleri geride bıraktıklarını ve önemli bir çıkış başlatacaklarını belirtti. Küçükbayrak, Diyarbekirspor'un gerçek gücünü zamanla herkesin göreceğini ve az olan play-off umutlarını artıracaklarını kaydetti. Küçükbayrak, şöyle dedi:

"Ligde iyi bir konumda olmadığımızı biliyoruz. Ama zamanla toparlanıp, bize yakışan başarılı sonuçlara imza atacağız. Kısa süre önce başladığımız çalışmalarımızı, zamanla çok daha iyi noktalara getireceğiz ve Diyarbekirspor'un umut ettiği üst sıralara ulaşacağız. İşimiz kolay mı değil ama biz bu ekibimizle başaracağız. Fikstür gereği üst üste iki maç yapacağız. ve bu iki maçımızı da kendi sahamızda yapacağız. Önce Çarşamba günü Bağcılar Spor Kulübü ile daha sonra Cizrespor'la karşılaşacağız. Bu iki maçta hedeflediğimiz 6 puanı alırsak, hızla ligin üst sıralarına tırmanmış oluruz ve play-off hedefine yaklaşırız. Bu nedenle Bağcılar Spor Kulübü ve Cizrespor maçları bizim için hayati önem taşıyor." - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:00 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Rakip Futbolcuları Jiletlediği İddia Edilen Amedsporlu Futbolcu, Adli Kontrol Uygulamasıyla Serbest Bırakıldı Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya Milli Davet

Hannover Maçında 2 Gol Atan Ozan Kabak, Alman Basının Gündeminde NBA'de Pau Gasol, Ersan İlyasova'nın Takım Arkadaşı Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 16:29:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tff 3. Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]