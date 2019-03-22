Son Dakika Haberleri: Tff 3. Lig

Tff 3. Lig

25 dakika önce

TFF 3.Lig 3. Grup'ta pazar günü oynanacak Diyarbekirspor-Bayburt İl Özel İdarespor karşılaşmasının bilet fiyatları açıklandı.

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TFF 3.Lig 3. Grup'ta pazar günü oynanacak Diyarbekirspor-Bayburt İl Özel İdarespor karşılaşmasının bilet fiyatları açıklandı. Doğu tribünü 1 ve batı tribünü de 5 liradan satılacak.

Yeni Diyarbakır Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak maçın biletlerinin pazar günü saat 09.30'da stat gişelerinde satışa sunulacağı kaydedildi. Lider olan Karadeniz ekibiyle oynanacak karşılaşma play-off yolunda Diyarbekirspor'un son şansı olarak değerlendiriliyor.

Seyrantepe Spor Tesisleri'nde zorlu maçın hazırlıklarını yarın tamamlayacak olan Diyarbekirspor'da sarı kart cezalısı iki futbolcu Bayburt İl Özel İdarespor maçında forma giymeyecek. Fikret Topaloğlu ve Emre Tosun'un yer alamayacağı maça yeşil kırmızılı ekip 3 puan parolasıyla çıkacak.

Bayburt İl Özel İdarespor maçı için kesenin ağzını açan yönetimin, bu karşılaşma için özel bir prim belirlediği öğrenildi. Karşılaşmanın kazanılması halinde yönetimin futbolculara önemli bir galibiyet primi dağıtacak. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:57 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bayburt, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor
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