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TFF 3. Lig

3 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Osmaniyespor Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıkları için Afyonkarahisar'a gitti.

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TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Osmaniyespor Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıkları için Afyonkarahisar'a gitti.
Teknik Direktör Mehmet Seçkin yönetiminde, kentte son idmanını yaptıktan sonra kamp yapmak üzere Afyonkarahisar'a gitti.
Seçkin, idman sonrasında yaptığı açıklamada, takımın Afyonkarasihar'da yapacağı kampın 10 gün süreceğini belirtti.

Yeni sezonda tüm takımlara başarı dileyen Seçkin, "Spor kamuoyu kağıt üzerinde iddialı bir grupta yer aldığımızı yorumluyor. Önceki yıllarda da buna benzer gruplarda da birçok kez mücadele ettik. Futbol sahada oynanıyor, ciddiye alıyoruz, önemsiyoruz bütün takımlara saygı gösteriyoruz. Ancak kendimizin de iddialı olduğumuzu söylüyoruz. Yarından itibaren Afyon'da 10 günlük bir kamp yapacağız. Görüştüğümüz oyuncular var, kulüp başkanımız vermiş olduğumuz oyuncu listesini uyumaya çalışıyor" diye konuştu.
Osmaniyespor FK olarak 8 yeni futbolcuyla resmi sözleşme imzalandığını dile getiren Seçkin, görüştükleri, prensipte anlaştıkları ve kampa davet ettikleri sporcular olduğunu ve 25 kişilik bir kadro kurmayı planladığını aktardı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:33 Kaynak: AA
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