TFF 3. Lig
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TFF 3. Lig 2. Gurup'ta Cizrespor, kendi sahasında İzmir ekibi Karşıyaka'ya 2-0 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:39 Kaynak: İHA
TFF 3. Lig 2. Gurup'ta Cizrespor, kendi sahasında İzmir ekibi Karşıyaka'ya 2-0 mağlup oldu.
TFF 3. Lig 2. Gurup'ta Cizre Hamit Stadyumunda oynanan futbol müsabakasında İzmir ekibi Karşıyaka ev sahibi Cizrespor'u Doğukan İnci ve Hakan Kuş'un attığı gollerle 2-0 yendi. Bu sonuçla birlikte Karşıyaka 24 puanla 3'üncü sıraya yükselirken Cizrespor 14 puanla 12'nci sırada kaldı. - ŞIRNAK
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