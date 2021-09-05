TFF 3. Lig'in ilk haftasında 68 Aksaray Belediyespor, Hatay ekibi İskenderunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Aksaray Dağılgan
Hakemler: Serkan Gürbüz xx, Musa Murat Emre xx, Yunus Yıldız xx
68 Aksaray Belediyespor: Serkan Demirol xx, Alperen Kuyubaşı xx, Gürcan Gözüm xx, Alican Tez xx, Ayberk Altan xx (Semih İntepe dk. 86 ?), Furkan Gedik xxx (Ahmet Tuna Akıl dk. 46 xx), Burak Çolak xx (Oğuzhan Köseoğlu dk. 74 x), Serkan Yıldız xx, Mervan Yusuf Yiğit xxx (Hasan Gündoğdu dk. 69 xx), Necmi Çoban xx, Fatih Çolak xx
Yedekler: Hasan Çayrak, Hikmet Enes Etlik, Nurullah Serbest
Teknik Direktör: Mustafa Ceviz
İskenderunspor: Ramazan Haklı xx, İsmail Güven xx, Abdurrahman Kuyucu xx (Osman Şahin dk. 57), Hakan Kuş xx (Burak Temir dk. 77 x), Emre Gemici xx, Enes Soy xx (Aydın Yılmaz dk. 68 x), Ahmet Devret xx, Murat Erdemir xx (Buğra Temel dk. 77 x), Onur Ural xx, Ethem Ercan Pülgir xx, Metehan Baltacı xx
Yedekler: Muhammet Can Tuncer, Kadir Bilimlier, Buğra Temel, Fadıl Kocaoğlu
Teknik Direktör: Ümit Karan
Goller: Fatih Çolak (68 Aksaray Belediyespor dk. 63) Osman Şahin (İskenderunspor 90.dk)
Sarı kartlar: Enes Soy (İskenderunspor), Necmi Çoban (68 Aksaray Belediyespor) - AKSARAY
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › TFF 3. Lig: 68 Aksaray Belediyespor: 1 İskenderunspor: 1 - Son Dakika Spor