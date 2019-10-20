Son Dakika Haberleri: TFF 3. Lig Açıklaması
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TFF 3. Lig Açıklaması

36 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup'un 9. haftasında sahasında İstanbul ekibi Modafen'i konuk eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor 4-0 galip gelerek gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

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TFF 3. Lig 3. Grup'un 9. haftasında sahasında İstanbul ekibi Modafen'i konuk eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor 4-0 galip gelerek gruptaki ikinci galibiyetini aldı.


Yeşiltepe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi 1 nolu sahada Ahmet Ecevit'in yönettiği maçta, Yeşilyurt Belediyespor'un gollerini dakika 7'inci dakikada Erhan Gözetlik, 53'üncü dakikada penaltıdan Mustafa Pınar, 61'inci dakikada Vedat Erçin, 68'de ise Alpay Aldemir kaydetti.


Konuk takım Modafen 31'inci dakikada bir penaltı vuruşunda sonuç alamadı.


Aldığı galibiyetle gruptaki ikinci galibiyetini alan Yeşilyurt Belediyespor 6 puana ulaştı.


Turuncu yeşilliler ligin 10. haftasında deplasmanda Halide Edip Adıvar ile karşılşacak. - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt, Yeşilyurt, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:12 Kaynak: İHA
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