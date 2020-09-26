TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 Manisaspor: 0

0 mağlup etti.
Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim
Hakemler: Burak Demirkıran xx, Boran Turhan xx, Selçuk Gökgöz xx
Belediye Derincespor: Nuhbey Bülbül xx, Sercan Uslu xx, Arda Kürşat Kaya xx (Mesut Can Tunalı dk. 90 ?), Bertuğ Başdemir xxx (Süleyman Yıldırım dk. 89 ?), Koray Baykara xx, Gökhan Günel xx, Ramazan Özkabak xx, Mehmet Bağlı xx, Efe Karaoğlu xx, Tayfur Emre Yılmaz xx, Sinan Morgil xx (Muhammed Enes Yılmaz dk. 81 ?)
Manisaspor: Kubilay İsmail Zihni xx, Yusuf Tekin xx, Muammer Umut Kezgin x, Anıl Bozkurt x (Eray Göl dk. 89 x), Vahap Aydemir x, Muhammed Furkan Kaplan x, Cevdet Enes Varbil x, Atakan Cidam xx, Bilal Budak x, Emir Tahir Koşan x, Gökhan Yılmaz x (Aykut Yüce dk. 76 x)
Gol: Muammer Umut Kezgin (dk. 57 k.k.) (Manisaspor)
Sarı Kartlar: Muammer Umut Kezgin, Yusuf Tekin (Manisaspor) - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 18:07 - Kaynak: İHA
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