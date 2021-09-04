TFF 3. Lig'de günün toplu sonuçları

TFF 3. Lig'de günün oynanan maçlarının toplu sonuçları şöyle:

TFF 3. Lig'in ilk haftasında bugün 1. Grup, 2. Grup ve 3. Grup'ta 12 karşılaşma oynandı.

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