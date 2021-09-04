TFF 3. Lig'de günün toplu sonuçları

TFF 3. Lig'in ilk haftasında bugün 1. Grup, 2. Grup ve 3. Grup'ta 12 karşılaşma oynandı.
TFF 3. Lig'de günün oynanan maçlarının toplu sonuçları şöyle:
TFF 3. Lig 1. Grup
Kahta 02 Spor: 1 - Artvin Hopaspor: 1
Batman Petrolspor: 1 - Bursa Yıldırımspor: 1
Çatalcaspor: 3 - Karaman Belediyespor: 0
Hendek Spor: 1 - Fatsa Belediyespor 1
TFF 3. Lig 2. Grup
Alanya Kestelspor: 0 - 76 Iğdır Belediyespor: 2
Hacettepe Spor: 0 - Elazığ Karakoçan FK: 0
Beyoğlu Yeniçarşıspor: 1 - Altındağspor: 1
Kuşadasıspor: 1 - 52 Orduspor FK: 1
Şile Yıldızspor: 2 - Çarşambaspor: 0
TFF 3. Lig 3. Grup
Mardin Fosfat Spor: 1 - Modafen: 1
Orduspor 1967 SK: 4 - Büyükçekmece Tepecikspor: 0 - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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