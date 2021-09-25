TFF 3. Lig'de Kuşadasıspor, deplasmanda Çarşambaspor'u 3-1 yendi - Son Dakika

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kuşadasıspor, deplasmanda Çarşambaspor'u 3-1 mağlup etti.

Çarşamba Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip Kuşadasıspor, 16. dakikada Aykut'un kendi kalesine ve 31. dakikada Yiğit'in golleriyle 2-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip ise 41. dakikada Muhammet'in kafa golüyle durumu 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı Kuşadasıspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında 85. dakikada Galip ile bir gol daha bulan Kuşadasıspor, maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Çarşambaspor 4 maç sonunda 1 puanda kalırken, Kuşadasıspor puanını 10'a yükseltti.